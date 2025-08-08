Legia lui Edi Iordănescu, umilită în Europa League. Tehnicianul român, devastat: „Îmi cer scuze”

Legia Varșovia a fost umilită de ciprioții de la AEK Larnaca, scor 1-4, în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League. Gruparea pregătită de fostul tehnician al naționalei României are șanse foarte mici de calificare în play-off-ul competiției.

Gazdele au deschis scorul în minutul 16, prin Pere Pons, însă Legia a restabilit egalitatea chiar înainte de pauză, 1-1. După doar trei minute disputate din repriza secundă, AEK Larnaca și-a majorat avantajul prin Karol Angieleski, urmând ca în minutul 78, Yerson Chacon să marcheze încă un gol pentru AEK, spre disperarea tehnicianului român.

În minutul 85, Mileta Rajovic a trimis balonul în propria poartă, iar soarta Legiei a fost decisă. 1-4 pentru AEK, iar infernul s-a dezlănțuit pentru Edi Iordănescu.

„Îmi cer sincer scuze fanilor!”

Dacă Legia Varșovia va fi eliminată de către AEK, echipa lui Iordănescu va evolua, în continuare, în play-off-ul UEFA Conference League. La finalul partidei, Edi Iordănescu a dat dovadă de fair-play și i-a felicitat pe adversari. Umilit, tehnicianul le-a cerut iertare fanilor pentru eșecul usturător.

„Trebuie să încep cu două lucruri. În primul rând, felicitări echipei gazdă, care a câștigat meciul. Trebuie să fim corecți și să felicităm echipa gazdă pentru victoria lor. În al doilea rând, responsabilitatea pentru rezultat îmi aparține. Am încredere 100% în jucătorii mei. Până în acest moment, totul mergea bine, eram fericiți, dar acum trebuie să mă ridic la nivelul așteptărilor. Nu este un moment ușor, dar nu este primul din cariera mea.

Îmi cer sincer scuze pentru această situație, în special fanilor noștri care au călătorit la Larnaca, dar trebuie să dăm dovadă de caracter și să dăm totul.

„Ne-a lipsit agresivitatea!”

Poate că acum mulți oameni vor înțelege de ce am făcut atâtea schimbări în ultimul meci din Ekstraklasa. Știam că vom juca joi împotriva unui adversar foarte dur, în condiții extrem de solicitante. S-a văzut. Am întârziat, ne-a lipsit energia și agresivitatea. Ne așteptam la asta pentru că le-am văzut pe Partizan și NK Celje în situații similare.

Trebuie să analizăm, dar pentru mine, cel mai dramatic lucru nu este că nu marcăm, ci mai degrabă deciziile pe care le luăm atunci când avem un corner, de exemplu. Nu voi trage nicio concluzie acum”, a admis Iordănescu, conform jurnaliștilor din Polonia.