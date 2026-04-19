Universitatea Craiova pune capăt visului Rapidului de a deveni campioană. Luptă în doi pentru titlu

Universitatea Craiova a profitat de pasul greșit făcut de U Cluj sâmbătă seara (1-2 cu Dinamo) și a egalat liderul, după succesul cu 1-0 în fața Rapidului. Cu 5 etape înainte de finalul sezonului, oltenii și ardelenii vor lupta la baionetă pentru titlu, doar CFR Cluj părând să se mai poată implica în această ”afacere”.

Duminică seară, în Bănie, Universitatea Craiova a trecut un mare hop, învingând o formație giuleșteană aflată totuși în derivă (1 punct și un gol marcat în ultimele 4 meciuri, inclusiv acesta). Unicul gol al partidei a fost înscris de atacantul palestinian Assad Al Hamlawi (47), cu capul, din centrarea lui Anzor Mekvabişvili.

În prima repriză, cele două echipe s-au anihilat reciproc, ocazii notabile fiind mingea respinsă de portarul Marian Aioani (43), la reluarea lui David Matei, şi şutul lui Ştefan Baiaram (43), respins de Aioani. În partea secundă, Rapid a ieşit la joc după deschiderea scorului şi Carlos Mora a reuşit să îl blocheze providenţial pe Tobias Christensen (56), la 6 metri. O mare ocazie a ratat şi Alexandru Dobre (77), care a reluat din voleu de la 7 metri, la centrarea lui Talisson. Gazdele au mai avut o oportunitate, prin Steven Nsimba (81), care a trimis din voleu pe lângă poartă de la 11 metri.

S-a încheiat 1-0 pentru olteni, care au bifat două obiective dintr-o lovitură: au prins din urmă liderul U Cluj și au eliminat din lupta pentru titlu rivala giuleșteană. Pentru Craiova, urmează joi semifinala Cupei, cu Dinamo.

Universitatea Craiova - Rapid 1-0 (0-0)

Stadion ”Ion Oblemenco” - Craiova

A marcat: Al Hamlawi (47).