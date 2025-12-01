search
Luni, 1 Decembrie 2025
Adevărul
Durul Gheorghe Tadici, reclamat de tatăl unei handbaliste de la Zalău. Antrenorul cu palma grea și vorba aspră se apără: „Dă-te naibii” nu e înjurătură”

Constestat încă din perioada în care era selețcionerul naționalei cu acuzații grave, Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenorul echipei de handbal feminin din Zalău, este ținta unor dezvăluiri interne venite din partea unei foste eleve..

Marian, tatăl Francescăi Bălan, susține că antrenorul i-a „abuzat fizic și psihic” fiica, iar din cauza comportamentului antrenorului sportiva a renunțat după doar câteva săptămâni la contractul cu HC Zalău și a avut nevoie de consiliere psihologică.

Sportivele au semnalat câteva dintre presupusele derapaje și abuzuri de ordin psihic ale antrenorului.

Francesca Bălan ar fi avut nevoie de consiliere psihologică tocmai din cauza comportamentului antrenorului, acuzație pe care Tadici a respins-o: „Era deja sub tratament. La ce are ea, nu cred că mai poate să facă handbal de performanță”.

Francesca Bălan s-a transferat de la Vâlcea la Zalău în vară, dar s-a despărțit de echipa lui Tadici după mai puțin de două luni.

Am fost nevoiți să o ducem la psiholog, nu mai putea să doarmă, nu mai dorea să iasă din cameră. Am fost trimiși cu ea inclusiv la psihiatru și de atunci face ședințe de consiliere.

Comportamentul acestui… n-am cum să-i spun om, Gheorghe Tadici. Vă rog să mă credeți că mă cenzurez foarte tare în ce spun, fiindcă sunt furios! Când s-a pus problema să o luăm pe fată și să plecăm de la Zalău, după ce am aflat ce i s-a întâmplat, nici nu m-am dus să vorbesc cu Tadici fiindcă nu cred că m-aș fi putut stăpâni și o dădeam în altele. A mers doar soția mea și nici măcar nu i-am zis că din cauza lui a cedat fata.

Pentru că Tadici nu e om normal, cu el nu se poate discuta rațional. El bubuie imediat, plus că e foarte ranchiunos. Păi, ce le face fetelor… Doamne ferește!

Le abuzează, asta face! Inclusiv fizic! Le strânge de mână, le ciupește, sunt toate învinețite. Acum nu le mai dă cu pumnul cum făcea cu Pintea pe vremuri, s-a mai șmecherit și el. Dar ce face e umilitor! Urlă de la începutul antrenamentului până la final, le face proaste, le controlează viața privată.

Uite un exemplu. Într-o seară, la 21:30, fata mea a dorit să meargă la supermarket să-și facă niște cumpărături, iar portarul de la cămin i-a zis: „Dacă nu vii până la 22:00, lași mașina afară și îți arăt eu pe unde să sari gardul, că altfel am probleme cu Tadici dacă vede că intri după ora 22:00 cu mașina”.

În contract ni s-a spus că va primi o garsonieră confort 1 și a fost trimisă într-un cămin, într-o garsonieră de 17 metri pătrați. Bucătăria era improvizată din două plăci și avea, vă dau cuvântul de onoare, un metru pe un metru. O bătaie de joc, realmente inuman! A și început să plângă când a văzut condițiile.

Urât? Le vorbea incalificabil. Le zicea: „Mizerabilele dracu’, penibilelor, sunteți niște proaste, nu meritați nici mâncarea pe care o primiți!”. După un meci la Buzău, când au pierdut, le-a luat mâncarea și le-a lăsat flămânde. Le-a zis că asta e pedeapsa!”, a declarat Marian Bălan pentru Gsp.

Antrenorul amenință cu procesul

Contactat, Gheorghe Tadici a negat tot și a spus că-l va da în judecată pe Marian Bălan.

O să o rezolv în instanță. 95% din ce spune acest om sunt mârșăvii. N-are nici o dovadă. Fetele de la echipă vor să dea un comunicat, o scrisoare deschisă în care să spună ce probleme au avut cu fata domnului care vorbește și acuză. Niște aberații ce susține.

Nu poate dovedi nimic din ce zice. Știți cum e, dintr-o sută de jucătoare care îmi trec prin mână, 92 progresează și ajung mari, dar ca orice pădure în care există uscăciune, 7-8 jucătoare sunt interesate doar de ziua de salariu.

Nu e adevărat că a avut condiții mizerabile de cazare. Acela nu e cămin, e un bloc ANL, unde ne-a dat apartamente și garsoniere Consiliul Județean. Acolo stau și 18 familii de medici, iar bucătăria nu are un metru pe un metru, ci 3 metri pe doi, parcă, n-am măsurat exact.

Sunt doar calomnii ce debitează acest om. N-a existat să le ia cineva mâncarea, n-a existat așa ceva, căpitanul de echipă face meniul, au la masă ce vor ele.

Referitor la limbajul meu. „Dă-te naibii” nu e înjurătură. Nu le-am băgat, nu le-am scos, dar eu știu că performanța se face cu muncă și disciplină. Mi-au trecut prin mână zeci de jucătoare care au ajuns mari, un fir de păr nu le-am mișcat”, a spus Gheorghe Tadici.

