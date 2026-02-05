Cristian Chivu nu este mulțumit de campania de achiziții făcută de Inter Milano în pauza de iarnă: „O porcărie”

Cristi Chivu (45 de ani) este mulțumit că echipa lui, Inter Milano, a avansat în semifinalele Cupei Italiei la fotbal, după 2-1 aseară cu AC Torino. Pentru un loc în finală, Inter se va lupta cu învingătoarea din duelul Napoli - Como, meci programat pe 10 februarie.

„Nu dau note, dar sunt mulțumit de prestație, de energia pe care am văzut-o. E normal să te chinui puțin la final, pentru că ești supus reacției de mândrie a adversarului, dar suntem mulțumiți de victorie și de calificare”, a spus antrenorul român după meci. A rezumat situația în câteva cuvinte: „Toată lumea e fericită”.

Apoi, a răspuns la o întrebare provocatoare: „Rabiot spune că fără Milan am fi într-o altă ligă? Vrem să fim competitivi, să construim pe baza muncii bune pe care am făcut-o până acum. Să continuăm să lucrăm...”.

Despre piața transferurilor: „O echipă se poate îmbunătăți întotdeauna, indiferent de piața transferurilor. Vorbim adesea despre ceea ce avem nevoie: nu merge întotdeauna, iar cu asta suntem împăcați. Clubul a încercat să facă ceea ce i-am cerut până la sfârșit, dar piața transferurilor este o porcărie și nu este întotdeauna posibil să cumperi pe cine vrei. Vom lupta din greu pentru a progresa în acest sezon”. Inter a ratat mai multe nume în această iarnă, printre care portughezul Joao Cancelo, plecat la Barcelona, și croatul Ivan Perisici, care n-a putut fi convins să plece de la PSV Eindhoven.

Chivu a comentat aglomerarea programului competițional cu meciuri: „Nu sunt îngrijorat. Chiar și ca fotbalist, mi-a plăcut mai mult să joc decât să mă antrenez”.