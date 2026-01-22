search
Joi, 22 Ianuarie 2026
Novak Djokovic îmbrățișează un anumit copac din Grădina Botanică de la Melbourne: „Îmi vindecă rănile și îmi ține companie”

Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) continuă să surprindă. După ce s-a aflat că își menține condiția fizică ajutat de o capsulă de regenerare și apelând la un guru medical, sârbul a dezvăluit un comportament ciudat: îmbrățișează zilnic un smochin brazilian în Grădinile din Melbourne, iar asta spune că „îl vindecă”.

Novak se conectează des cu natura FOTO Instagram
Novak se conectează des cu natura FOTO Instagram

„Nole” a avansat astăzi în runda a treia la Australian Open, după ce l-a învins pe italianul Francesco Maestrelli în trei seturi (scor 6-3, 6-2, 6-2). Apoi, într-un interviu pe teren, Novak Djokovic a dezvăluit unul dintre ritualurile sale: îmbrățișarea unui smochin brazilian în Grădinile Botanice din Melbourne.

Acesta este cel mai vechi prieten al meu aici, în Melbourne”, a spus sârbul, aflat în prezent în misiune de câștigare a celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam din carieră.

A fost acolo să-mi vindece rănile și să-mi țină companie. Este o legătură minunată, natura este un aliat atât de puternic. Avem o prietenie care durează de peste 20 de ani”, a adăugat Djokovic, care îl înfruntă mai departe pe olandezul Botic van de Zandschulp.

Djokovic, cu 399 de victorii la turnee de Grand Slam, este plin de încredere că va pune mâna pe titlul cu numărul 11 la Melbourne.

