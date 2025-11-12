Novak Djokovic a mărturisit ce ar vrea să scrie pe mormântul său. Funeraliile la care a participat acum o lună

Jucătorul de tenis Novak Djokovic (38 de ani, locul 4 ATP) se află la ora destăinuirilor. Sârbul i-a acordat un interviu jurnalistului Piers Morgan, un apropiat al fotbalistului portughez Cristiano Ronaldo, ocazie cu care a abordat mai multe subiecte.

După ce ziaristul i-a cerut scuze pentru jignirile pe care i le-a adus pentru faptul că a refuzat vaccinarea în Australia, Novak Djokovic a primit o întrebare neobișnuită: ce ar vrea să scrie pe piatra lui funerară, după o viață în care a avut o carieră sportivă de excepție, cu nu mai puțin de 24 de titluri de Grand Slam în palmares.

Sportivul nu a stat deloc pe gânduri și a oferit răspunsul: „Un om care a atins inimile oamenilor”.

Apoi, a continuat: „Îmi vine să plâng chiar acum. Cred că mi-am dat seama ce vreau să scriu pe monumentul meu. Mulțumesc. Mulțumesc că m-ai ajutat să ajung la această concluzie.

Realizările, rezultatele, titlurile sunt lucruri de care sunt foarte mândru. Nu le pot ignora. Sunt foarte mândru de asta. Am muncit ca un cal toată viața mea pentru a ajunge unde sunt acum și pentru a face parte din această discuție”.

Mentorul lui „Nole” din tenis a fost Nikola Pilic, fost mare adversar al lui Ilie Năstase. Pilic a decedat în urmă cu o lună, iar cel mai titrat jucător din istorie a vorbit despre momentul dureros al despărțirii. „Am fost la înmormântarea lui. A fost prima înmormântare la care am participat vreodată”, a precizat Novak Djokovic, conform sportal.rs.

Novak Djokovic s-a stabilit în Atena (Grecia), unde s-a refugiat de teama regimului de la Belgrad.