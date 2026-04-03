Cât costă să locuiești în cartierul construit de Radu Drăgușin. Investiția s-a ridicat la peste 25 milioane de euro

Radu Drăgușin și-a extins activitatea și în afaceri imobiliare, investind într-un proiect rezidențial de peste 25 de milioane de euro.

În 2023, fundașul lui Tottenham și al echipei naționale a României a ales să sprijine dezvoltarea ansamblului Quartier Azuga, a cărui construcție a început spre sfârșitul anului 2022 și s-a încheiat recent.

Quartier Azuga cuprinde 236 de apartamente moderne, însă majoritatea locuințelor au fost deja vândute, rămânând disponibile aproximativ 10% dintre ele. Prima etapă a proiectului a fost finalizată și livrată încă din 2024, iar interesul pentru locuințe rămâne ridicat.

„A fost un proiect care mi-a dat multă încredere!”

Potrivit informațiilor oficiale, ansamblul mai oferă apartamente cu 2, 3 sau 4 camere, duplexuri și unități cu grădină. Prețurile variază în funcție de tipul locuinței și de caracteristicile fiecărui apartament, reflectând atât calitatea construcției, cât și locația atractivă a ansamblului.

apartament cu 2 camere – de la 124.000 de euro + TVA;

apartament cu 3 camere – de la 169.000 de euro + TVA;

apartament cu 4 camere – de la 230.000 de euro + TVA;

duplex – de la 139.000 de euro + TVA;

apartament cu grădină – de la 161.000 de euro + TVA.

„Am ales să fac o investiție în acest proiect pentru că mi-a plăcut. Am vorbit cu Andrei și cu Adi (n.r. reprezentanții companiei de dezvoltare imobiliară), mi-au arătat proiectul și a fost un proiect care mi-a dat multă încredere. Contează foarte mult să ne ducem în direcția de sustenabilitate, iar acest proiect o face!”, afirma Radu Drăgușin, în 2023.