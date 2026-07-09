Dosar penal pentru ucidere din culpă în cazul morții fostului fotbalist Gabi Mureșan

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru infracțiunea de ucidere din culpă. Se încearcă a se stabili cu exactitate împrejurările în care a survenit decesul primarului din Apold, fostul fotbalist Gabi Mureșan.

În comunicatul IPJ Mureș s-a precizat: „La data de 8 iulie 2026, în jurul orei 22.50, Poliția municipiului Sighișoara a fost sesizată cu privire la faptul că un bărbat, de 44 de ani, din comuna Apold a intrat într-un lac în afara localității Șaeș și nu a mai ieșit la suprafață.

La fața locului s-au deplasat polițiștii, precum și scafandrii din cadrul Salvamont Târgu Mureș. În urma activităților specifice de căutare, bărbatul a fost identificat în stare de inconștiență, fiind transportat spital, însă, din nefericire, cel în cauză a decedat.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul acestuia”.

Anunțul decesului primarului a fost făcut în această dimineață de către reprezentanții administrației publice locale din Apold, pe pagina de Facebook a instituției. „Astăzi trăim cu toții o mare durere, Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit (...)”, a anunțat Primăria Apold.

În 8 iulie 2026, după ora 23.00, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Horea” al județului Mureș a anunțat că pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Sighișoara au intervenit pentru căutarea unei persoane posibil înecate într-un lac, la ieșirea din localitatea Șaeș spre Apold.

În sprijinul pompierilor militari a fost solicitat și un echipaj din cadrul Salvamont Mureș. Victima a fost extrasă din lac în jurul orei 1:00, iar echipajele de intervenție au predat-o ambulanței SMURD.

Gabriel Stelian Mureșan (n. 13 februarie 1982, Sighișoara, România – d. 8 iulie 2026, Apold, Județul Mureș, România) a jucat mijlocaș defensiv la echipe ca Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, CFR Cluj, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș. A câștigat titlul de campion al României cu CFR Cluj în 2008 și 2010, Cupa României în 2008, 2009 și 2010, precum și Supercupa României în 2009 și 2010. A jucat 6 meciuri pentru CFR Cluj în grupele UEFA Champions League 2008/2009. A avut 9 meciuri pentru România.

În septembrie 2020, Mureșan a fost ales primar al comunei în care a copilărit, Apold, după ce a obținut 63,09 % din voturi, candidând din partea PNL. A fost reales în 2024 cu 88,83% din voturi.