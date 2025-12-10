search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
E oficial: Dorinel Munteanu a semnat cu Hermannstadt. Angajament pe un an și jumătate pentru „Neamț”

0
0
Publicat:

Dorinel Munteanu (57 de ani) este din nou în Superliga României. Cel mai selecționat fotbalist român a semnat cu FC Hermannstadt și a preluat echipa, după despărțirea sibienilor de Marius Măldărășanu (50 de ani).

Dorinel Munteanu este noul antrenor al lui FC Hermannstadt
Dorinel Munteanu a semnat cu FC Hermannstadt | FOTO Hermannstadt

Prezentarea oficială a avut loc astăzi, la ora 12:20, când Dorinel Munteanu a fost introdus în fața presei și a suporterilor ardeleni. Tehnicianul nu va avea însă timp de acomodare. Primul său meci pe banca lui Hermannstadt vine rapid, duminică, 14 decembrie, pe teren propriu, contra Universității Craiova, de la ora 20:30.

#OFICIAL Bine ai venit la FCH, Dorinel Munteanu!

Ca fotbalist, Dorinel Munteanu a jucat la CSM Reşiţa , FC Olt , Inter Sibiu , Dinamo Bucureşti , Cercle Bruges , FC Koln , Wolfsburg , Steaua București , CFR Cluj , FC Argeş , FC Vaslui și U Cluj. A cucerit Campionatul, Cupa României și Supercupa României. De asemenea, a evoluat în echipa națională a României o perioadă îndelungată, devenind cel mai selecționat fotbalist român din toate timpurile ( 134 de prezenţe/16 goluri ).

Dorinel Munteanu și-a început cariera de antrenor principal în 2005, pe banca echipei CFR Cluj, unde activa şi ca jucător, continuând apoi la FC Argeş, FC Vaslui , Steaua București , U Cluj , Oţelul Galați , Dinamo Bucureşti , Mordovia Saransk , Kuban Krasnodar , Gabala , Astra Giurgiu , Zakho FC și CSM Reşiţa.

A fost antrenor principal la Oţelul Galaţi în perioada 2009-2012 , reușind în 2011 să câștige campionatul şi Supercupa României, dar și în perioada 2021 - 2024, reușind să-i readucă pe gălățeni din Liga 3 în SuperLiga Romania și într-o finală de Cupa României Betano. Dorinel Munteanu a semnat un contract cu FCH valabil pentru un sezon și jumătate”, se arată în comunicatul oficial al celor de la Hermannstadt.

Contract pe un an și jumătate la Hermannstadt și un salariu de 10.000 € pe lună

Fostul internațional român a dat curs ofertei venite de la Sibiu și va conduce primele antrenamente ale lui Hermannstadt chiar din această săptămână.

Tehnicianul a semnat un angajament valabil un an și jumătate, până în vara lui 2027, iar potrivit informațiilor fanatik.ro, va încasa un salariu lunar de 10.000 de euro. Pentru comparație, fostul antrenor, Marius Măldărășanu, câștiga 15.000 de euro pe lună.

Revenire după un episod negru la Sepsi

Ultima aventură a lui Dorinel Munteanu în Superligă s-a încheiat dureros. Chemați în play-out pentru a redresa echipa aflată pe locul 2, „Neamțul” și Sepsi nu au reușit să câștige niciun meci. Rezultatele slabe au dus rapid la rezilierea contractului, iar formația lui László Dioszegi a ajuns ulterior să retrogradeze în Liga 2.

Înainte de perioada de la Sfântu Gheorghe, Munteanu a petrecut trei ani pe banca Oțelului Galați, clubul cu care a cucerit cele mai mari performanțe ale carierei sale de antrenor.

