Florin Pîrvu a promovat cu FC Voluntari la 2 ani după moartea soției sale

Găzduit de Stadionul „Anghel Iordănescu” din localitatea ilfoveană, meciul retur din „barajul” de menținere / promovare în Superliga de fotbal a României a fost câștigat clar de FC Voluntari: 3-0 cu FC Hermanstadt. În tur, sibienii se impuseseră cu 3-2, așa că ilfovenii au promovat.

Găzduit de Stadionul „Anghel Iordănescu” din localitatea ilfoveană, meciul retur din „barajul” de menținere / promovare în Superliga de fotbal a României a fost câștigat clar de FC Voluntari: 3-0 cu FC Hermanstadt. În tur, formația sibiană s-a impus cu 3-2, conducând cu 3-0 până în minutul 53. Pentru antrenorul ilfovenilor, Florin Pîrvu, reușita a mai avut o semnificație, fiind obținută la doi ani după moartea soției sale.

FC Voluntari a dominat confruntarea de pe teren propriu. În minutul 10, Matko Babic a expediat un șut periculos, dar David Lazar a respins. Portarul oaspeţilor a mai intervenit salvator la lovitura de cap a lui Mihael Onişa, precum şi la şutul lui Radu Crişan (min. 20). Cu mențiunea că Babic și Crișan au fost în trecut jucători la Hermannstadt.

La puțin timp după pauză (min. 50), Mihai Roman a fost faultat în careul sibienilor, iar Babic a transformat lovitura de la 11 metri. Lazar a mai avut o paradă la şutul lui Lovro Cvek (min. 58), însă n-a mai avut soluție la penalty-ul obținut de Remus Guţea și transformat de Babic (min. 72).

Oaspeții au contestat această lovitură de la 11 metri, însă decizia n-a fost schimbată de VAR. Ei au încercat să revină pe tabela de scor, însă fără succes. Și de marcat au făcut-o tot ilfovenii, la ultima fază, pe contraatac, prin Ioan Tolea (min. 90+8).

Dorinel Munteanu, a patra retrogradare din carieră

Dorinel Munteanu a înregistrat a patra retrogradare din carieră, de această dată cu FC Hermannstadt. Acesta a recunoscut superioritatea lui FC Voluntari în meciul retur, însă a apreciat că ambele lovituri de pedeapsă au fost dictate prea ușor de arbitrul Szabolcs Kovacs. Întrebat dacă va continua la formația sibiană, fostul internațional a spus la Prima Sport: „Nu știu. La întrebarea asta doar conducerea poate răspunde. Ei gestionează și antrenorii, și jucătorii care vor rămâne, dar dacă nu se îmbunătățesc din lucruri, să știți că va fi foarte greu. Nu știu care este decizia lor, dar vom vedea în următoarele zile. Așa suntem noi, românii, să aruncăm pe antrenor o retrogradare, dar să știți că un antrenor, oricât de bun ar fi, dacă nu are condiții, nu are ce să facă. Nu mă simt nedreptățit. Mă simt împlinit că am făcut tot ce e posibil să salvez această echipă”.

Florin Pîrvu, mărturisire de suflet

De partea cealaltă, Florin Pîrvu a sărbătorit alături de jucătorii săi promovarea. Acesta le-a mulțumit fotbaliștilor și oficialilor din Voluntari, dar și familiei sale. „Am spus și președintelui că proiectul meu este ca Voluntari să revină în prima ligă. S-a întâmplat să se retrogradeze. Aveam o datorie morală față de această echipă să o promovez eu. Ieri (n.a. - luni, 1 iunie) s-au împlinit doi ani de când soția mea nu mai este, dar ea a fost mereu alături de mine. Mereu țin în mână un lucru foarte sfânt pentru mine. Le mulțumesc tuturor pentru suport”, a spus Florin Pîrvu după meci.

FC Voluntari - FC Hermannstadt 3-0 (0-0)

VOLUNTARI (1 iunie 2026) * Stadion: „Anghel Iordănescu” * Arbitru: Szabolcs Kovacs * Asistenți: George Neacşu și Alexandru Filip * Arbitri VAR: Cătălin Popa și Valentin Porumbel

Au marcat: Matko Babic (min. 50 pen., 75 pen.) și Ioan Tolea (min. 90+8)

Cartonaşe galbene: Babic (min. 40), Crişan (min. 58), D. Toma (min. 88), respectiv, Karo (min. 51), L. Stancu (min. 65), Dorinel Munteanu (min. 78).

FC Voluntari: Chioveanu – Schieb (Nemec, 86), Crişan, Onişa, Şuteu – D. Andrei (D. Toma, 86), I. Gheorghe, Cvek, Guţea (Haită, 90) – M. Roman II (Petculescu, 90), Babic (Tolea, 86).

Antrenor: Florin Pîrvu

Hermannstadt: D. Lazar – L. Stancu (Afalna, 79), Karo (I. Stoica, 79), Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – S. Balaure, D. Albu (Issah, 90), Zargary (Gjorgjievski, 78), Neguţ – Chiţu, S. Buş.

Antrenor: Dorinel Munteanu