Doliu în fotbalul românesc: a murit antrenorul Florin Marin

Fostul jucător și antrenor Florin Marin s-a stins din viață, joi seară, la vârsta de 72 de ani, în urma unei boli grave.

Născut la data de 19 mai 1953 în București, Florin Marin a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționalei U21, potrivit News.

Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 şi Liga 1, a fost antrenor principal la echipa naţională Under 21 şi antrenor secund la prima reprezentativă.

„Astăzi a plecat dintre noi, la vârsta de 72 de ani, fostul mare fotbalist şi antrenor Florin Marin. Clubul nostru transmite condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul FCSB.

„Din totalul de 324 de meciuri în prima divizie, Florin Marin a jucat 174 la Steaua Bucureşti. Pentru echipa noastră a evoluat din 1976 şi până în 1984 şi a marcat trei goluri. Rolul său era însă acela de a opri atacurile adverse, jucând pe postul de fundaş central. A câştigat un titlu şi o Cupă a României în tricoul Stelei. A îmbrăcat de cinci ori şi tricoul echipei naţionale a României”, precizează Steaua Bucureşti.

În ultimele clipe din viaţă a luptat cu o boală nemiloasă, menţionează CSA Steaua, care transmite condoleanţe familiei lui Florin Marin.

FRF a transmis condoleanţe familiei, precizând că este o pierdere uriaşă pentru comunitatea fotbalistică.

„Federaţia Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriaşă pentru comunitatea fotbalistică din ţara noastră. Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secţia de Terapie Intensivă. Dumnezeu să-l odihnească!”, notează federaţia.

La 1,87 metri înălțime, celor poreclit „Flocea” în perioada Cooperativei a ajuns să cântărească doar 40 de kilograme în ultima perioadă.