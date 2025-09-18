Un antrenor din vechea gardă suferă de demență în stare avansată. Doctorii îi dau șanse reduse de supraviețuire

Florin Marin (72 de ani), un antrenor din vechea gardă, se află în stare foarte gravă și de două săptămâni este internat la ATI.

Florin Marin suferă de demență, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire. Boala fostului fundaș central de la Steaua și Rapid s-a agravat rapid în ultima perioadă. La 1,87 metri înălțime, celor poreclit „Flocea” în perioada Cooperativei a ajuns să cântărească doar 40 de kilograme, notează Fanatik, iar medicii sunt rezervați în privința șanselor sale de supraviețuire.

Unii dintre foștii colegi ai lui Marin de la Steaua l-au vizitat la spital și nu și-au putut stăpâni emoțiile când l-au văzut. Fostul secund al naționalei României nu i-a recunoscut decât cu mare dificultate.

lorin Marin a început fotbalul la Rapid, dar a devenit campion al României cu Steaua, formație pentru care a evoluat 8 ani. A mai jucat la FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. Ca antrenor, a fost secund la Rapid, FCSB (Steaua la acea vreme), Universitatea Craiova și naționala României.

Din postura de principal, le-a pregătit pe Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, Mioveni, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari. Din 2017 nu a mai antrenat până la începutul acestui an, când a acceptat să fie interimar la Voluntari, după plecarea lui Ovidiu Burcă.