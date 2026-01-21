Dinamo aduce un fotbalist crescut de AC Milan. Stoperul are 20 de ani și nu și-a găsit locul în Italia

Aflată pe locul 3 în Superligă, la două puncte în spatele liderul Universitatea Craiova, echipa de fotbal Dinamo își mărește „grădinița”.

Antrenorul Zeljko Kopic, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că fundașul român Matteo Duțu, de la formația de tineret a clubului italian AC Milan, a sosit la București și că urmează să semneze joi contractul cu gruparea bucureșteană, după ce va fi trecut testele medicale.

„Matteo Duțu a venit la București. Trebuie să facă controalele medicale și dacă totul este în regulă va semna mâine. A fost una dintre țintele noastre în această pauză competițională. Este un jucător tânăr, cu mult potențial și cred că va fi o opțiune bună pentru noi. Se va adapta rapid în echipă și va arăta toate calitățile pe care le are”, a declarat Kopic.

Tehnicianul croat a afirmat că a avut o discuție cu tânărul jucător și că a rămas impresionat de profesionalismul acestuia. „Am avut o discuție cu el și este un tip cu o mentalitate bună. Sper că va demonstra că este o achiziție bună. Trebuie să-l văd și să-l simt pe teren, dar eu chiar îl simt pregătit să lupte și sunt sigur că va fi o un element puternic al echipei. Am vrut să văd cum vede el viața profesională și cariera, cum vrea să lucreze la Dinamo și ceea ce am auzit a fost foarte pozitiv. Are o mentalitate foarte bună. Nu contează din ce țară sau de la ce echipă vine jucătorul, standardele noastre sunt aceleași la Dinamo, sunt foarte înalte, și sunt sigur că se va adapta”, a mai spus Kopic.

În vârstă de 20 de ani, Matteo Duțu evoluează pe postul de fundaș central. Născut în Italia, el a evoluat până acum la echipele de juniori și tineret ale cluburilor Lazio Roma și AC Milan.

Duțu reprezintă cel de-al treilea transfer realizat de Dinamo în această iarnă, după internaționalul de juniori Ianis Târbă, de la Celta Vigo, și fundașul Valentin Țicu (Petrolul Ploiești). Totodată, Dinamo s-a despărțit de mijlocașul cipriot Charalampos Kyriakou.

Coubiș a aterizat la Cluj

Duțu nu este singurul fotbalist cu juniortul făcut la AC Milan care debarcă în Superligă Clubul de fotbal Universitatea Cluj a anunțat, vineri, pe site-ul său oficial, că a ajuns la o înțelegere cu gruparea italiană Sampdoria pentru împrumutul fundașului Andrei Coubiș (22 de ani).

Născut la Milano în 29 septembrie 2003, Coubiș a evoluat inițial la juniori pentru clubul Polisportiva Lombardia Uno, iar din 2019 este jucătorul celor de la AC Milan.Echipele pentru care a evoluat până în prezent sunt Milan U17, Milan U18, Milan U19, Milan YL (Youth League), Milan Futuro, iar în prima parte a sezonului 2025/2026 a fost împrumutat la Sampdoria, în Serie B, nu înainte de fi convocat la prima echipă a lui AC Milan în amicalele cu Chelsea și Leeds.

La nivel de echipă națională, Coubiș are nouă meciuri în tricoul reprezentativei U19 a României, alături de alte două prezențe la U20 și una la U21. Ulterior, el a fost convocat la selecționata U20 a Italiei, pentru care însă nu a debutat.