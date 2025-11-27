Victorie de prestigiu pentru olteni: Universitatea Craiova - Mainz 1-0. Nemții aveau doar victorii în Conference league

Echipa de fotbal Universitatea Craiova s-a impus joi seară cu 1-0 în duelul cu FSV Mainz 05, reprezentanta unui campionat din Top 5 al Europei. A decis reușita palestinianului Assad Al Hamlawi din minutul 64, când a transformat un penalty. Al Hamlawi intrase 3 minute mai devreme, în locul francezului Steven Nsimba.

Până la final, gruparea germană a presat, însă n-a putut egala. A marcat, totuși, prin lovitura de cap a polonezului Kacper Potulski, cel care a intrat la pauză și a comis faultul în urma căruia s-a acordat lovitura de la 11 metri. Reușita a fost anulată însă de VAR pentru ofsaid.

Fanii trupei germane, veniți în număr mare în Bănie, rămân cu bucuria de a fi vizitat târgul de Crăciun din Craiova. Mainz este formația la care s-a lansat în antrenorat marele Jürgen Klopp și pentru care a evoluat atacantul Marius Niculae.

După acest rezultat, „Știința” acumulează 7 puncte. Mainz rămâne cu cele 9 puncte strânse după succesele cu Fiorentina (2-1), Zrinjski (1-0) și Omonia Nicosia (1-0).

Oltenii nu au pierdut niciunul dintre cele 10 meciuri jucate acasă în Conference League (7 victorii, 3 remize).

Programul oltenilor

Rakow - Universitatea Craiova 2-0

Universitatea Craiova - Noah 1-1

Rapid Viena - Universitatea Craiova 0-1

Universitatea Craiova - Mainz 1-0

Universitatea Craiova - Sparta Praga (11 decembrie, 19:45)

AEK Atena - Universitatea Craiova (18 decembrie, 22:00)