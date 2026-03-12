Max Verstappen a pus pe jar lumea Formulei 1. Olandezul, tot mai atras de cursele de anduranță

Pilotul olandez Max Verstappen, 28 de ani, a anunțat că va concura la cursa de 24 de ore de la Nürburgring, informație care a inflamat spiritele în Formula 1 și a deschis ușa unei posibile plecări din Marele Circ, în condițiile în care constructorul său, Red Bull, este mai puțin competitiv comparativ decât rivalii Mercedes și Ferrari.

„Nu, nu vreau să plec, dar, evident, sper că lucrurile se vor îmbunătăți”, a comentat Max Verstappen, înainte de Marele Premiu al Chinei, care va avea loc în acest weekend, la Shanghai.

Max reclamă faptul că nu mai simte de plăcere cu aceste mașini noi, în condițiile în care adoră cursele de anduranță. Speră să concureze la Spa, poate la Le Mans, iar participarea sa la Nürburgring a fost confirmată. „Sunt și rămân pilot de F1, dar privesc și dincolo”, pare să fie concluzia lui Max.

Punctul de plecare este cursa de 24 de ore de la Nürburgring, la care va participa anul acesta. „Este una dintre cele mai bune curse din lume”, a comentat Max.

Nu este doar o chestiune de viteză, ci și de atmosferă generală: „Dacă distracția ar fi legată de viteză, plăcerea ar fi totuși foarte mare aici, având în vedere că acestea sunt cele mai rapide mașini. În cursele de anduranță, există un mod diferit de a lucra cu oamenii, o atmosferă ușor diferită în paddock”.

Max vrea experiențe noi, după ce în Formula 1 „am realizat deja tot ce mi-am dorit. De aceea vreau să explorez alte lucruri. Și nu vreau să o fac la 40 de ani. Îmi plac și cursele de anduranță”.