Detalii uluitoare despre scandalul de arbitraj din Italia. Ancheta a început după plângerea depusă de un cetățean la finalul unui meci

Ancheta procurorului din Milano asupra arbitrajelor pro-Inter din ultimele două sezoane a început cu o plângere depusă de avocatul veronez Michele Croce, scrie publicația italiană „La Stampa”.

Nu plângerea depusă de Domenico Rocca, un fost arbitru de linie care a scris comisiei pe 22 mai, este cea care a declanșat ancheta procurorului din Milano privind VAR și lumea arbitrajului.

În prezent, Gianluca Rocchi (cel care îi desemna pe arbitri) este principalul suspect. Ancheta efectuată de Guardia di Finanza (o unitate internă a Parchetului), coordonată de procurorul Maurizio Ascione, care îl include și pe supraveghetorul VAR, Andrea Gervasoni, a început cu câteva luni mai devreme și a pornit de la o plângere depusă de un avocat din Verona, Michele Croce, care, în calitate de cetățean privat (și fan al echipei de fotbal Verona), a decis pentru prima dată în viața sa să participe la un meci în deplasare, pe 6 ianuarie 2024, „împreună cu cei doi copii ai mei”.

Croce scrie în plângerea obținută de „La Stampa”: „Meciul de fotbal de pe teren s-a desfășurat într-o atmosferă normală până în minutul 93 (adică, la sfârșitul prelungirilor, în timpul prelungirilor), când jucătorul lui Inter, Alessandro Bastoni, în timpul unei acțiuni de atac a echipei sale, departe de minge, l-a țintit mai întâi și apoi l-a lovit cu cotul în gât pe jucătorul lui Hellas Verona, Ondrej Duda”.

Plângerea în care Croce acuză „fraudă sportivă” împotriva celor doi arbitri care operau în sala VAR de la Lissone (Nasca și Di Vuolo) a fost depusă la Parchet pe 7 ianuarie și nu a durat mult până când avocatul a fost chemat de procuror pentru a fi interogat cu privire la fapte. În acel moment a început ancheta, coroborând mărturia lui Rocca și concluziile ulterioare folosind tehnici de investigație tradiționale.

Croce a scris mai departe: „În timpul continuării acțiunii, după câteva secunde, cu sportivul din Verona întins la pământ cu dureri, jucătorul lui Inter Milano, Davide Frattesi, a marcat golul victoriei pentru echipa sa, care a câștigat cu 2-1. Oficialii de pe teren - arbitrul Fabbri și asistenții Rossi și Cipressa - nu au observat incidentul. Dar actul violent, nesancționarea care, potrivit avocatului Croce, a dus apoi la golul victoriei lui Inter în prelungiri, determinând astfel rezultatul meciului, se pare că nici măcar nu a fost observat de arbitru și de arbitrii asistenți VMO (Video Match Officials), domnii Nasca și Di Vuolo, în ciuda faptului că tehnologia VAR le susținea rolul”.

Autorul plângerii face imediat referire la regulamentul conform căruia „acești din urmă oficiali de meci ar fi trebuit să efectueze așa-numita «verificare pe teren», care ar fi dus la o lovitură liberă pentru Hellas Verona și la un cartonaș galben/roșu pentru jucătorul lui Inter, Bastoni, pentru conduită nesportivă, pe lângă, bineînțeles, anularea golului lui Inter”.

Plângerea a determinat infracțiunea invocată acum de Parchetul din Milano – fraudă sportivă – „a cărei natură penală este susținută de faptul că artificiul (omisiunea intenționată)”, scrie Croce, „celor doi oficiali de meci a modificat în mod fraudulos realitatea, alterând rezultatul corect al competiției sportive: golul a fost marcat în prelungiri, în minutul 93, determinând rezultatul meciului de fotbal”.

Cristi Chivu, care a preluat-o pe Inter în vara trecută, după 13 etape petrecute la Parma, a evitat să comenteze subiectul arbitrajului, având în vedere că scandalul vizează precedentele două sezoane, când antrenorul echipei era Simone Inzaghi, plecat în fotbalul arab.