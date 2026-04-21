Minune la Milano: Interul lui Chivu a revenit de la 0-2 și este în finala Cupei Italiei. Românul, în clubul select al marilor antrenori

Echipa de fotbal Inter Milano își menține aprins visul de a reuși eventul în primul sezon cu Cristian Chivu (45 de ani) antrenor. Lider detașat în Serie A, gruparea lombardă a eliminat-o dramatic pe Como din semifinalele Cupei Italiei. „Pazza Inter (Inter nebun)”, a titrat presa italiană în ediția online.

După 0-0 în tur, Inter s-a impus marți seară, pe teren propriu, scor 3-2, chiar dacă Inter nu l-a avut pe căpitanul Lautaro Martinez. Trupa lui Cesc Fabregas (38 de ani) a marcat prima, prin croatul Baturina (32) și prin francezul Da Cunha (48).

Turcul Calhanoglu (69 și 86), cu un șut de la marginea careului mare și cu o lovitură de cap, a restabilit egalitatea. Golul victoriei a picat în minutul 89, fiind opera croatului Petar Susic.

Victoria lui Chivu este și mai dulce cu cât Fabregas a refuzat Interul în vară, preferând să rămână la Como, iar conducerea milenezilor l-a ales pe român.

Inter rămâne cu campionatul și își va afla mâine rivala din finală, după jocul Atalanta - Lazio (2-2 în tur, la Roma).

Fostul internațional român este pe cale să devină primul interist postbelic care câștigă titlul și ca jucător, și ca antrenor! Înaintea lui, singurul care mai reușise o asemenea performanță a fost Armando Castellazzi, dar în aprilie 1938!

O companie selectă îl aștepta dacă reușește eventul. Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, José Mourinho și Massimiliano Allegri sunt antrenorii care au obținut dubla italiană: scudetto și Coppa Italia.

Speranțele de calificare în marea finală erau uriașe. Nu doar scorul din tur ajuta. Și tradiția era de partea Interului. Echipa din Como nu a mai învins Interul pe San Siro de 76 de ani și, în total, din 1985. Singura lor victorie în deplasare datează din 14 mai 1950.

Antrenorul nerazzurri va câștiga Scudetto-ul la prima încercare, la fel ca José Mourinho, omul cu care a câștigat Tripleta ca jucător în 2009-10. Chivu, însă, poate câștiga atât campionatul, cât și cupa la prima încercare. În 2008-09, José a câștigat titlul, dar a fost eliminat în semifinalele din Coppa Italia de Sampdoria.

Primul care a reușit dubla a fost Antonio Janni, antrenorul primului titlu al formației AC Torino în sezonul 1942-43. A fost ultimul sezon înainte ca războiul să suspende campionatul.

Al doilea manager care a reușit dubla a fost Carlo Parola. Ca manager al lui Juventus, a câștigat campionatul și Coppa Italia în sezonul 1959-60. Următorul pe listă a fost Ottavio Bianchi, antrenorul lui Napoli și al lui Maradona, care a câștigat titlul și cupa Italiei în sezonul 1986-87, primul Scudetto al napoletanilor Marcello Lippi s-a alăturat și el listei în sezonul 1994-95. Bianconerii, cu jucători precum Baggio, Del Piero, Ravanelli și Vialli, au dominat clar campionatul, înainte de a câștiga și Coppa Italia.

Lista câștigătorilor „dublei” îi include și pe Sven Goran Eriksson în 1999-00 și pe José Mourinho în 2009-10, care au câștigat și ei Liga Campionilor. Chivu a fost titular în două dintre cele trei meciuri decisive, ratând doar meciul Siena-Inter din campionat. Max Allegri, însă, rămâne dominatorul incontestabil, câștigând dubla cu Juve de patru ori la rând. Actualul antrenor de la AC Milan a câștigat campionatul și Coppa Italia din 2014-15 până în 2017-18. A învins Lazio de două ori și pe Milan de alte două ori, în timp ce în Serie A a terminat înaintea Romei în două ocazii și a lui Napoli în alte două.

Chivu își propune să li se alăture acestor nume glorioase.