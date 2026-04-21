Marți, 21 Aprilie 2026
Adevărul
Minune la Milano: Interul lui Chivu a revenit de la 0-2 și este în finala Cupei Italiei. Românul, în clubul select al marilor antrenori

Echipa de fotbal Inter Milano își menține aprins visul de a reuși eventul în primul sezon cu Cristian Chivu (45 de ani) antrenor. Lider detașat în Serie A, gruparea lombardă a eliminat-o dramatic pe Como din semifinalele Cupei Italiei. „Pazza Inter (Inter nebun)”, a titrat presa italiană în ediția online.

Chivu, bucuros pentru încă un rezultat mare FOTO AFP

După 0-0 în tur, Inter s-a impus marți seară, pe teren propriu, scor 3-2, chiar dacă Inter nu l-a avut pe căpitanul Lautaro Martinez. Trupa lui Cesc Fabregas (38 de ani) a marcat prima, prin croatul Baturina (32) și prin francezul Da Cunha (48).

Turcul Calhanoglu (69 și 86), cu un șut de la marginea careului mare și cu o lovitură de cap, a restabilit egalitatea. Golul victoriei a picat în minutul 89, fiind opera croatului Petar Susic.

Victoria lui Chivu este și mai dulce cu cât Fabregas a refuzat Interul în vară, preferând să rămână la Como, iar conducerea milenezilor l-a ales pe român.

Inter rămâne cu campionatul și își va afla mâine rivala din finală, după jocul Atalanta - Lazio (2-2 în tur, la Roma).

Fostul internațional român este pe cale să devină primul interist postbelic care câștigă titlul și ca jucător, și ca antrenor! Înaintea lui, singurul care mai reușise o asemenea performanță a fost Armando Castellazzi, dar în aprilie 1938!

O companie selectă îl aștepta dacă reușește eventul. Antonio Janni, Carlo Parola, Ottavio Bianchi, Marcello Lippi, Sven Goran Eriksson, José Mourinho și Massimiliano Allegri sunt antrenorii care au obținut dubla italiană: scudetto și Coppa Italia. 

Speranțele de calificare în marea finală erau uriașe. Nu doar scorul din tur ajuta. Și tradiția era de partea Interului. Echipa din Como nu a mai învins Interul pe San Siro de 76 de ani și, în total, din 1985. Singura lor victorie în deplasare datează din 14 mai 1950. 

Antrenorul nerazzurri va câștiga Scudetto-ul la prima încercare, la fel ca José Mourinho, omul cu care a câștigat Tripleta ca jucător în 2009-10. Chivu, însă, poate câștiga atât campionatul, cât și cupa la prima încercare. În 2008-09, José a câștigat titlul, dar a fost eliminat în semifinalele din Coppa Italia de Sampdoria.

Primul care a reușit dubla a fost Antonio Janni, antrenorul primului titlu al formației AC Torino în sezonul 1942-43. A fost ultimul sezon înainte ca războiul să suspende campionatul. 

Al doilea manager care a reușit dubla a fost Carlo Parola. Ca manager al lui Juventus, a câștigat campionatul și Coppa Italia în sezonul 1959-60. Următorul pe listă a fost Ottavio Bianchi, antrenorul lui Napoli și al lui Maradona, care a câștigat titlul și cupa Italiei în sezonul 1986-87, primul Scudetto al napoletanilor Marcello Lippi s-a alăturat și el listei în sezonul 1994-95. Bianconerii, cu jucători precum Baggio, Del Piero, Ravanelli și Vialli, au dominat clar campionatul, înainte de a câștiga și Coppa Italia.

Lista câștigătorilor „dublei” îi include și pe Sven Goran Eriksson în 1999-00 și pe José Mourinho în 2009-10, care au câștigat și ei Liga Campionilor. Chivu a fost titular în două dintre cele trei meciuri decisive, ratând doar meciul Siena-Inter din campionat. Max Allegri, însă, rămâne dominatorul incontestabil, câștigând dubla cu Juve de patru ori la rând. Actualul antrenor de la AC Milan a câștigat campionatul și Coppa Italia din 2014-15 până în 2017-18. A învins Lazio de două ori și pe Milan de alte două ori, în timp ce în Serie A a terminat înaintea Romei în două ocazii și a lui Napoli în alte două.

Chivu își propune să li se alăture acestor nume glorioase.

Top articole

Lovitură pentru Germania. Rusia se pregătește să oprească livrările de țiței kazah prin conducta Drujba
digi24.ro
image
Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat
stirileprotv.ro
image
Crin Antonescu, surprins de votul PNL de a rupe coaliția cu PSD: Ne așteptăm la un guvern PNL-USR-UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS/ Vom avea un guvern aproape monocolor USR/Va fi un guvern TFL
gandul.ro
image
Cum îi aduce IA înapoi pe cei dragi decedați și schimbă modul în ne jelim morții
mediafax.ro
image
Soția lui Thomas Neubert, reacție tranșantă după plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB
fanatik.ro
image
Un renumit academician rus, aplaudat la scenă deschisă la Moscova când l-a criticat pe Vladimir Putin: „Totul se duce de râpă pentru noi”
libertatea.ro
image
George Simion pune trei condiții pentru a începe negocierile cu alte partide. „ Dacă vor accepta, abia după aceea putem vorbi”
digi24.ro
image
Cornel Dinu se opune ca noul stadion Dinamo să poarte numele lui Mircea Lucescu: ce variantă propune „Procurorul”
gsp.ro
image
Italienii s-au convins de Cristi Chivu, după Inter - Como 3-2! Nota primită, după "remontada" și calificarea în finala Cupei
digisport.ro
image
Alertă globală: Rusia ar pregăti o armă nucleară în spațiu – scenariu complicat pentru sateliți și infrastructura mondială. Temeri majore în interiorul armatei americane
stiripesurse.ro
image
O altă companie aeriană își suspendă activitatea pe timpul verii și anulează toate zborurile
antena3.ro
image
Zonele în care e cod galben de ninsori până miercuri seară
observatornews.ro
image
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
cancan.ro
image
Criza politică „lovește” pensionarii. Cum pierd sute de lei la pensie? Bani mai puțini și la Pilonul 2
newsweek.ro
image
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
prosport.ro
image
Ce cheltuieli taie românii pentru a face față scumpirilor. Mulți se plâng că au ajuns la limită: „Nu mai am la ce renunța”
playtech.ro
image
Ipostaza inedită în care s-a pozat Paula Badosa alături de sora sa mai mică. Tenismena face furori cu formele sale
fanatik.ro
image
De ce nu mai poate fi repus Bolojan premier în cazul în care pierde conducerea guvernului. Precedentul constituțional care îl scoate din schemă pe actualul prim-ministru
ziare.com
image
FOTO Surpriză: Anamaria Prodan, la Kasimpașa!
digisport.ro
image
Criza constituțională perfectă - Ce se întâmplă dacă premierul Bolojan se agață de funcție după retragerea PSD și perioada de interimat
stiripesurse.ro
image
Cum profită partidele care vor să se afirme de criza PSD-Bolojan
cotidianul.ro
image
Şi-a anunţat DEMISIA. Surpriză mare, nimeni nu se aştepta
romaniatv.net
image
Alertă în SUA: Trump a vrut să acceseze arma nucleară. Cine a reușit să-l oprească
mediaflux.ro
image
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
gsp.ro
image
În ce stare a putut găsi echipa Visuri la cheie locuința unei familii ajutate. Cum arăta casa după șase ani VIDEO
actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Țeapă uriașă pentru o româncă! Cum a rămas fără 25.000 de euro după vânzarea apartamentului: „Sunt disperată”
click.ro
image
Gabriela Cristea, sinceră despre metoda prin care a slăbit. Decizia radicală luată după problemele de sănătate: „Simțeam că mor”
click.ro
image
De ce a decis Codruța Filip să rupă căsnicia cu Valentin Sanfira. Ce scrie în actele de divorț
click.ro
Sydney Sweeney, Euphoria, Profimedia (3) jpg
Sydney Sweeney, între ”orgasm autentic”, sexualitate debordantă și goliciune ademenitoare. Blonda explozivă nu mai are limite
okmagazine.ro
Marițica Maria Bibescu portret realizat cu AI png
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni
okmagazine.ro
3505490 jpg
Ce film de animație te reprezintă, în funcție de luna în care te-ai născut
clickpentrufemei.ro
Cetatea Colț Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (10) JPG
Cetatea Colț - Misterele „Castelului din Carpați”, părăsit de secole la poalele Retezatului
historia.ro
Palatele din Bellu ale vedetelor pentru viața de apoi! Propunerea miliardarului Ion Țiriac pentru Ilie Năstase: „Te invit la mine!”. Cât costă, de fapt, un cavou de lux?
image
Țeapă uriașă pentru o româncă! Cum a rămas fără 25.000 de euro după vânzarea apartamentului: „Sunt disperată”

OK! Magazine

image
Cine a fost Prințesa Marițica, aristocrata frumoasă și „fatală” care l-a făcut pe domnitorul țării să-și trimită soția la nebuni

Click! Pentru femei

image
A fost desemnată cea mai frumoasă femeie din lume. Câștigătoarea, acuzată că și-a făcut operații estetice!

Click! Sănătate

image
Respiri cu greutate la efort? Iată despre ce poate fi vorba!