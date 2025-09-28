Dennis Man, senzație la PSV. Românul a decis soarta partidei, la doar două minute după ce a pășit pe teren: „Sunt fericit”

Dennis Man (27 de ani) a fost omul meciului în cadrul partidei directe dintre PSV și Excelsior (2-1), ce a contat în runda a șaptea din Eredivisie.

După cinci partide în care românul nu și-a trecut în cont vreo contribuție, și alte două în care a fost „uitat” pe banca de rezerve, Man a fost introdus în teren și a schimbat soarta partidei în două minute, când scorul era 1-1, în cea de-a șaptea etapă.

Mai exact, atacantul român a fost introdus pe gazon în minutul 70 al duelului, iar în mai puțin de două minute a reușit să îi paseze decisiv lui Saibari. La finalul serii, Man s-a aflat în clumea fericirii.

„În primul rând, mulţumesc. Sunt fericit. Cred că a fost un meci greu, dar în final am făcut o treabă grozavă şi am luat toate punctele. De fiecare dată când joci în deplasare e un meci greu. Toată lumea vrea să ne învingă. Suntem fericiţi că am obţinut victoria!”, a spus Man pe contul celor de la PSV de Youtube.

Peter Bosz, antrenor PSV: „Dennis a făcut o treabă excelentă!”

Antrenorul celor de la PSV a fost extrem de mulumit de evoluția internaționalului român.

„Este foarte pozitiv faptul că Ismael ajunge des în poziții de gol, dar uneori este prea impulsiv.

Trebuie să-și păstreze calmul pentru a trimite mingea în poartă. De data aceasta nu a fost atât de dificil, deoarece Dennis a făcut o treabă excelentă.

Dacă Ismael va reuși acest lucru, va marca mult mai mult. Cu siguranță va reuși. Astăzi a avut și ocazii mari!”, a declarat Bosz, potrivit presei din Olanda.

10 milioane de euro este cota de piață a lui Dennis Man, potrivit site-urilor de specialitate.

În următoarea etapă, Dennis Man are ocazia să iasă în evidență și mai mult, astfel că PSV va avea parte de un duel de foc contra celor de la Bayer Leverkusen, miercurea viitoare, de la ora 22:00, în Champions League