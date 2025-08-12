Gafa făcută de Dennis Man în momentul prezentării la PSV Eindhoven. Internaționalul și-a omis înaintașii

Fotbalistul român Dennis Man (26 de ani) a fost prezentat oficial la echipa PSV Eindhoven, campioana Olandei. El va purta tricoul cu numărul 27.

Tricolorul și-a încheiat colaborarea cu Parma, unde a stagnat în sezonul trecut, iar noul angajament cu olandezii va dura cel puțin patru sezoane.

Prezentarea lui Man a fost făcută pe stadionul Philips, în fața suporterilor, la un antrenament cu porțile deschise.

„Acesta este un club pentru care orice jucător ambițios vrea să joace. Cunosc mulți jucători care au jucat aici: Madueke, Gakpo, Xavi Simons, Ronaldo. Aș putea continua la nesfârșit.

PSV este un club cu o istorie grozavă și concurează pentru trofee în fiecare sezon. Și eu îmi doresc asta. Sunt foarte dornic să dau totul în fiecare meci și să câștig multe trofee cu PSV!”, a declarat Dennis Man, în cadrul evenimentului.

Arădeanul a omis să-i amintească pe românii care au evoluat înaintea lui pentru PSV, fostul fundaș-mijlocaș Gică Popescu și fostul mijlocaș Ovidiu Stângă.

Conducerea PSV, încântată de colaborarea cu românul

Earnest Stewart, director sportiv al clubului din Eindhoven, este de părere că Dennis Man este „plusul de creativitate în atac” de care are nevoie formația olandeză.

„Ne doream să adăugăm un plus de creativitate în atac, iar cu Dennis obținem exact asta. Este un excelent dribler, capabil să ne ajute imediat cu goluri și pase decisive. În plus, aduce experiență pe scena internațională de cel mai înalt nivel. Suntem foarte încântați de această achiziție!”, a recunoscut oficialul.

Prin acest transfer, Man se alătură campioanei Olandei, devenind a șaptea venire din actuala perioadă de mercato, după Nick Olij, Ruben van Bommel, Alassane Pléa, Yarek Gąsiorowski, Matěj Kovář și Kiliann Sildillia. Mutarea marchează o etapă importantă în ascensiunea sa, oferindu-i șansa de a evolua într-unul dintre cele mai competitive campionate europene.