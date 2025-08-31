Dennis Man nu înțelege nimic la PSV: a fost scos din nou la pauză. Presa batavă, nemiloasă: „Bani cheltuiți degeaba”

Dennis Man a fost titular pentru a doua oară consecutiv la PSV, dar a avut parte în ambele meciuri de același tratament din partea antrenorului. Aseară, Telstar, echipă care adunase doar un punct în primele trei etape, a dat lovitura pe terenul campioanei, învingând cu 2-0.

Tricolorul, transferat în schimbul a 8,5 milioane de euro de la Parma, a jucat aripă dreaptă, postul pe care se simte cel mai bine. Site-ului de specialitate Sofa Score l-a notat pe Dennis Man cu 6,9, peste media echipei de la pauză (6,7). De asemenea, tot conform aceleiași surse, românul fusese cel mai bun jucător de câmp de la PSV. Însă presa olandeză nu a fost de aceeași părere.

Românul, omul invizibil

Antrenorul Petre Bosz l-a scos la pauză și l-a introdus pe Esmir Bajraktarevic, ca în precedenta partidă. Numai că acum bosniacul de 20 de ani nu a avut nicio reușită, față de data trecută, când a punctat de două ori contra lui Groningen (4-2).

Jurnaliștii de la De Telegraaf au scris: „Peter Bosz trebuie să fi fost șocat de ceea ce au arătat în prima repriză cele două extreme ale sale pentru care PSV Eindhoven a cheltuit în total peste 24 de milioane de euro. Nu au putut să câștige niciun duel și au fost complet blocați. Man a fost înlocuit la pauză pentru a doua săptămână la rând și de data aceasta a avut o repriză complet lipsită de strălucire, nereușind să își creeze nicio ocazie sau acțiune notabilă. Românul a funcționat de această dată ca omul invizibil".

PSV, evoluție îngrozitoare în prima repriză

Nici cei de la Algemeen Dagblad nu au fost mai blânzi, punând tunurile pe întreaga echipă, nu doar pe internaționalul român: ”Campionii din ultimele două sezoane nu au făcut o primă repriză bună, jocul echipei din Eindhoven fiind plin de erori. PSV a părut letargică înainte de pauză și energică după aceea, dar nu a putut întoarce situația. Ce s-a întâmplat cu PSV într-o primă repriză teribilă? A fost o evoluție îngrozitoare, comparativ cu standardele pe care echipa lui Bosz și le impune. Multe pase au fost greșite și dueluri pierdute, extremele abia dacă și-au depășit o dată adversarul în confruntări unu-la-unu. Atacantul s-a retras prea mult, iar apărătorii nu erau bine poziționați”.

Odată cu prima înfrângere în acest sezon, PSV a ratat șansa de a urca pe prima poziție în clasament, ocupată de NEC, cu 3 victorii din trei partide și golaveraj superior.