Dennis Man, dezamăgire la debutul la PSV. Dejan Sorescu și Alex Maxim, eroi în Turcia. Stanciu, omul meciului la Genoa

Ținut rezervă la PSV Eindhoven în prima etapă, Dennis Man a fost trimis din primul minut în garnitura noii sale echipe în partida de aseară cu Groningen (4-2). Românul a dezămagit și a fost schimbat la pauză, iar înlocuitorul său, un puști de 20 de ani, a marcat de două ori.

Internaționalul român a încercat câteva dribliguri, niciunul reușit, a atins mingea de 43 de ori și a pierdut-o de 9 ori, evoluția sa fiind catalogată de presa batavă drept ”fără strălucire”. Mai mult, jucătorul intrat la pauză în locul său, Bajraktvarevic, a marcat la prima atingere, apoi a punctat pentru 3-1, atrăgând toate laudele antrenorului Peter Bosz.

Dacă aripa naționalei nu a avut un debut luminos, în schimb, Dejan Sorescu și Alex Maxim au fost eroii lui Gaziantep în victoria de pe teren propriu cu Genclerbirligi, scor 2-1, din etapa a treia în Turcia. Conduse până în minutul 88, gazdele au întors soarta partidei grație celor doi români. Sorescu a fost servit decisiv de Maxim și a egalat, pentru ca Alex să înscrie din penalty la ultima fază a meciului.

Nicușor Stanciu, cel mai bun de pe teren

Și Nicușor Stanciu a fost strălucitor la debutul în Serie A, fiind ales de Gazetta dello Sport cel mai bun jucător al meciului Genoa - Lecce, încheiat 0-0. Antrenorul Patrick Vieira l-a titularizat pe căpitanul naționalei, iar acesta a fost aproape de gol în câteva rânduri, inclusiv cu un șut din lovitură liberă Jurnaliștii italieni i-au acordat nota 6,5 și l-au pus în caseta ”Il migliore”, cu următorul comentariu: "Stanciu, joc fluid și inteligent. Și-a ridicat nivelul pe parcursul jocului și a dictat ritmul partidei în repriza secundă. A fost periculos la loviturile libere".