Dennis Man l-a exasperat pe antrenorul de la PSV. Fără chef de joc, românul a fost înlocuit la pauză

După un parcurs triumfal în campionat - 13 victorii consecutive -, PSV s-a împiedicat aseară cu NAC Breda, smulgând un punct în prelungirile meciului încheiat 2-2. Dennis Man a fost titular, dar antrenorul Peter Bosz l-a scos la pauză, exasperat de ineficiența sa.

Tehnicianul de 62 de ani a explicat după partidă că tactica era ca cei doi mijlocași de bandă, Driouech și Man, să creeze faze în profunzime și să destabilizeze defensiva oaspeților, lucru care nu s-a întâmplat decât o dată, la golul de 1-0 înscris de marocan. Până să fie înlocuit, internaționalul român a fost aproape de gol, însă mingea expediată de el cu capul, în urma unui corner, s-a dus în bară.

Notă mică pentru Dennis Man

”Am jucat groaznic! În primele cincisprezece minute, efectiv mă gândeam: la ce mă uit? De trei ori am tratat individual și nu am pasat. N-a fost deloc suficient. Saibari și Wanner trebuiau să coboare la primit, iar ceilalți (n.r. Driouech și Man) să alerge în profunzime. Driouech a făcut asta o singură dată și a marcat imediat. Dar, altfel, nu s-a întâmplat niciodată, deși era spațiu. De 10-15 ori trebuia să se întâmple și nu s-a întâmplat.

Aș vrea să îi felicit pe cei de la Breda, pentru că de la primul până la ultimul om au jucat cu curaj și au muncit din greu cele 90 de minute. Dar rezultatul e strict din vina noastră. Am jucat efectiv prost", a declarat Bosz, citat de presa din Olanda.

Pe parcursul celor 45 de minute jucate, Dennis Man a trimis 14 pase precise, două șuturi spre poartă și a lovit o dată bara, a câștigat trei dueluri, a reușit două driblinguri și a pierdut mingea de zece ori. A primit o notă mică de la Sofa Score, 6,4.