PSV, colacul de salvare al lui Dennis Man. Internaționalul român poate atinge o nouă bornă alături de olandezi. Ce trebuie să facă

Mutarea internaționalului Dennis Man, din Serie A în Eredivisie, nu a fost văzută cu ochi buni, în primă instanță. Părea că românul avea să pășească într-un vestiar, la PSV Eindhoven, care nu promitea un mediu favorabil pentru atingerea potențialului său.

Venit din cadrul unei formații care se chinuia să supraviețuiască în prima ligă din Italia (Parma), Dennis Man a reușit să își găsească locul odată cu transferul în Țările de Jos. Internaționalul român s-a integrat perfect în stilul ofensiv al olandezilor, găsindu-și, într-un mod spectaculos, forma de excepție de odinioară. Cu toate acestea, Man a reușit să își treacă în cont nu mai puțin de 12 goluri în cadrul a 21 de partide, în tricoul olandezilor.

Mai mult de atât, Dennis Man a reușit să își îneplinească un obiectiv greu de atins pentru un atacant în vârstă de doar 27 de ani. Internaționalul a evoluat, alături de olandezi, în toate cele șase confruntări programate în Liga Campionilor. A și marcat de două ori în duelul direct cu Napoli, scor final 6-2.

Șanse mari să ia titlul cu PSV Eindhoven

PSV s-a impus categoric în fața celor de la Fortuna, 2-1, bifând, de altfel, cea de-a 13-a victorie consecutivă în competiția internă. Formația lui Man a reușit să adune 52 de puncte până în prezent, bucurându-se de poziția de lider detașat.

În acest context, există șanse reale ca PSV să obțină titlul în Eredivisie, o primă experiență fabuloasă pentru internaționalul român, care a mai câștigat doar un singur trofeu în cariera sa, Cupa României cu FCSB, în anul 2020.

„Am decis să-l înlocuiesc. Nu voiam să risc nimic!”

În ultima partidă disputată de către PSV, Dennis Man a fost introdus în teren în minutul 70. Să înceapă meciul din postura de rezervă este complet neobișnuit pentru internaționalul român, însă această decizie i-a aparținut în totalitate tehnicianului Bosz.

Românul a fost meanajat, în contextul în care a resimțit o durere musculară după partida directă cu Den Bosch (4-1), din optimile Cupei Olandei. A ieșit din teren, pe atunci, după doar 29 de minute de evoluție.

„Man mi-a zis că are un disconfort, așa că l-am chemat la margine. «Ceva nu e în regulă», mi-a spus. Am decis să-l înlocuiesc, nu voiam să risc nimic!”, a explicat tehnicianul.