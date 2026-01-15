search
Dennis Man a venit, a marcat, a plecat. Românul, protagonistul partidei, deși a jucat doar 29 de minute

0
0
Publicat:

PSV a avut meci ușor în optimile Cupei Olandei, cu divizionara secundă Den Bosch, de care a trecut cu 4-1. Dennis Man, titular, a fost protagonistul partidei, chiar dacă a jucat doar în primele 29 de minute ale partidei.

Aripa tricoloră a punctat pentru 2-0 în minutul 13, după ce a profitat de o eroare a defensivei adverse. El a interceptat o pasă înapoi a unui jucător al gazdelor și a marcat cu un lob elegant. După 14 minute de la reușită, Dennis Man a cerut schimbarea, fiind înlocuit cu Nicolas Verkooijen.

Românul a acuzat o accidentare minoră și a ales să nu forțeze, mai ales că echipa sa conducea deja cu 4-0 în momentul ieșirii sale. Surprinzător, el a primit o notă de top din partea Flashscore, 9,7 cea mai mare a partidei.

Dennis Man, felicitat de colegi după reușită. Foto Facebook PSV
Dennis Man, felicitat de colegi după reușită. Foto Facebook PSV

Peter Bosz, tehnicianul celor de la PSV, s-a arătat iritat de atitudinea elevilor săi, care au oprit motoarele încă din minutul 30. În momentul în care a fost întrebat dacă este „uman” ca PSV să o lase mai moale la 4-0, el a răbufnit: „Nu, nu este deloc așa. Mi se pare o prostie. Cred că dacă joci la un club de top și vrei să devii un jucător de top, trebuie să demonstrezi asta în fiecare meci, timp de 90 de minute. Cred că jucătorii s-au bucurat mult mai mult în prima repriză decât în a doua. Uman... Atunci nu ai ce căuta la PSV”, a spus Bosz, potrivit sportnieuws.nl.

