David Popovici și-a doborât propriul record național în Italia, va mai concura la 100 și 200 m liber

Participant la Trofeul internațional Settecolli, la Roma, David Popovici s-a clasat pe locul 2 în finala A a probei de 50 m liber. Campion olimpic, mondial și european, bucureșteanul va mai concura la 100 m și 200 m liber.

Dinamovistul a fost cronometrat în 21 de secunde și 82 de sutimi, fiind devansat de brazilianul Guilherme Santos Caribe (21,46). Podiumul a fost completat de italianul Leonardo Deplano (21,90).

Potrivit Federației Română de Natație și Pentatlon Modern (FRNPM), David Popovici a stabilit astfel un nou record național, vechea performanță (21,83) aparținându-i din 4 septembrie 2025.

E de menționat că proba favorită a dinamovistului este 200 m liber, el având un start ceva mai lent, ceea ce nu-l favorizează la 50 metri liber.

Santos Caribe obținuse cel mai bun timp și în serii (21,77), iar Popovici avusese al doilea timp (21,92), la egalitate cu croatul Jere Hribar.

Tot vineri, Denis Popescu s-a clasat pe ultimul loc (8) în Finala B la 100 m fluture masculin (52,74), iar Eric Andrieș s-a oprit în serii la 400 m liber (3:55,17).

România este reprezentantă de patru sportivi la întrecerea din capitala Italiei ajunsă la a 62-a ediție: David Popovici (50 m, 100 m, 200 m liber), Denis Popescu (100 m spate, 100 m fluture), Robert Badea (200 m, 400 m mixt) și Eric Andrieș (100 m, 200 m, 400 m liber).