Debut scandalos pentru US Open, după ce sportivii au reclamat mirosul de canabis: „Mi se pare jenant”

Casper Ruud, numărul 12 mondial și finalist la US Open în cadrul ediției desfășurate în 2022, a tras un semnal de alarmă asupra unui aspect surprinzător care, în opinia lui, poate afecta concentrarea sportivilor aflați în plină competiție.

Jucătorul norvegian, care are deja trei finale de Grand Slam în palmares, a declarat într-un interviu pentru presa din țara natală că, pe întreaga arenă de la New York, persistă un miros deranjant de marijuana, prezent nu doar în zonele exterioare, ci chiar și pe terenurile de joc

„Oriunde mergi, miroase a marijuana, iar acest lucru se resimte și pe terenurile de tenis. Trebuie să accepți asta, dar nu este mirosul meu preferat, e omniprezent oriunde te-ai afla!", a declarat Casper Ruud, citat de publicația spaniolă Marca.

Casper Ruud shows his frustration as a strong weed smell drifts across the US Open courts! 😮Full story here: https://t.co/kRD8vaJXyz pic.twitter.com/687P5JvAiQ — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) August 25, 2025

„Jucătorii respira tot mirosul de canabis!”

Jucătorul a descris mirosul ca fiind extrem de deranjant pentru sportivii aflați în plin turneu la US Open. „Mi se pare jenant să fiu pe teren și cineva să aprindă un joint în tribune.

Nu este plăcut pentru jucători să fie obosiți și să trebuiască să respire mirosul de canabis pe deasupra. Nu putem face nimic în privința asta, decât dacă se schimbă legea, dar mă îndoiesc că se va întâmpla asta", a mai spus Casper Ruud.

Istoria se repetă

Anul trecut, grecoaica Maria Sakkari s-a arătat deranjată de miros în timpul unei partide oficiale. Aceasta s-a adresat arbitrei de scaun, recunoscând că nu putea ignora fumul care venea din apropierea terenului. Sportiva a sugerat atunci că sursa ar fi fost parcul aflat lângă complex.

Din anul 2021, consumul recreativ de canabis este legal în New York. Așa că, într-un loc deschis precum Flushing Meadows, mirosul devine inevitabil și greu de controlat. US Open, cel mai important turneu de tenis al verii și ultimul Grand Slam al anului, se desfășoară în perioada 24 august - 7 septembrie și este televizat de Eurosport.