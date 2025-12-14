Mitriță intră pe mâna medicilor. Fotbalistul va fi supus unei intervenții chirurgicale înaintea noului sezon din China

Alexandru Mitriță urmează să fie supus, luni dimineață, unei intervenții chirurgicale la nas, în cadrul unei clinici private din București, pentru a-și corecta deviația de sept, conform prosport.ro.

Intervenția nu este una complicată, însă internaționalul român are nevoie de o perioadă scurtă de recuperare, înainte de a reveni pe teren.

Această operație are rolul de a îndrepta septul nazal, ceea ce îl va ajuta pe fotbalist să respire mai bine în timpul antrenamentelor solicitante, dar mai ales în timpul partidelor oficiale.

După intervenție se poate resimți un mic disconfort la nivelul zonei solicitate, urmând ca acesta să disapară la câteva zile după operație. De obicei, pansamentele sunt scoase după una sau două zile, iar reluarea activităților normale este posibilă după aproximativ o săptămână. În cazul lui Mitriță, revenirea pe gazon este estimată la circa două săptămâni.

8 goluri 7 assist-uri în acest sezon, în China

La 30 de ani, Alexandru Mitriță a încheiat sezonul din China pe locul 7 cu Zhejiang Professional. Cum noul campionat începe abia după jumătatea lunii februarie, operația nu îi va da peste cap programul la echipa de club.

Fotbalistul a ajuns în China în luna iunie, de la Universitatea Craiova, și a avut un sezon reușit. În 16 meciuri de campionat, acesta a marcat 8 goluri și a oferit 7 pase decisive, iar per total, în toate competițiile, a strâns 21 de goluri și 8 assist-uri.

De-a lungul carierei sale, Mitriță a jucat la mai multe echipe, atât din România, cât și din străinătate, printre care Universitatea Craiova, Steaua, Pescara, New York City FC, PAOK sau Al-Ahli, iar în prezent este legitimat la Zhejiang Professional.