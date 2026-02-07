search
Sâmbătă, 7 Februarie 2026
De teamă să nu-l piardă, Inter i-a pus pe masă un nou contract lui Cristi Chivu. Salariu impresionant pentru antrenorul român

Publicat:

Cristian Chivu a avut nevoie de doar 23 de etape pentru a-i convinge pe șefii lui Inter Milano că este antrenorul potrivit al liderului din Italia. Conducerea clubului nerazzurro i-a oferit românului un nou contract, cu extensie de doi ani și mult mai bun din punct de vedere financiar, potrivit Tuttomercato.

Cristi Chivu face treabă bună în Italia. Foto Facebook Inter
Cristi Chivu face treabă bună în Italia. Foto Facebook Inter

La începutul acestui sezon, vicecampioana Europei a surprins când l-a angajat pe Cristi Chivu, având în vedere experiența de doar 13 etape la nivel de seniori a antrenorului din Reșița. După ce a salvat Parma de la retrogradare, românul a făcut un pas enorm, pe banca lui Inter Milano, care i-a oferit un contract până în 2027, remunerat cu 2,5 milioane de euro pe stagiune. Acum, după ce Chivu și-a făcut un nume și ca antrenor, Inter i-a propus prelungirea înțelegerii, de teamă să nu-l piardă. Cristi are pe masă un contract nou, până pe 30 iunie 2029, cu un milion de euro în plus la salariu.

Cristi Chivu a preluat o echipă devastată

”Cristian Chivu își va prelungi contractul cu nerazzurrii până pe 30 iunie 2029. Actuala înțelegere este valabilă până în vara lui 2027, dar șefii clubului i-au pus pe masă un nou contract, cu o mărire de salariu. Conducerea este încântată de treaba excelentă pe care o face românul și de progresele evidente de la meci la meci și i-a propus o nouă înțelegere.

Românul a fost desemnat antrenorul lunii în Italia în decembrie 2025 și ianuarie 2026 

Pe lângă noul contract, valabil până în 2029, salariul său, în prezent de 2,5 de milioane de euro pe an, va crește la 3,5 milioane de euro pe sezon, plus bonusuri. Șefii îi dau credit lui Chivu pentru reconstrucția echipei, care era devastată după sezonul trecut. Pentru patroni, conducere, jucători și chiar pentru fani, doar un antrenor adevărat poate face asta", au scris cei de la tuttomercatoweb.com.

În 34 de partide pe banca nerazzurrilor, fostul internațional tricolor a adunat 25 de victorii, este pe primul loc în Serie A, a dus echipa în semifinalele Cupei Italiei și în play-off-ul Ligii Campionilor.

