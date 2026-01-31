Cristian Chivu domină Serie A. Românul a fost ales drept antrenorul lunii pentru a doua oară consecutiv

Antrenorul român Cristian Chivu, care pregătește formația Inter Milano, a fost ales cel mai bun tehnician al lunii ianuarie din Serie A, distincție pe care o obține pentru a doua oară la rând, după ce a fost premiat și în decembrie.

Inter a avut o evoluție excelentă pe parcursul primei luni a anului, perioadă în care a înscris 15 goluri în cele șase partide disputate.

Eficiența ofensivă a fost susținută de o contribuție colectivă importantă, opt fotbaliști diferiți reușind să-și treacă numele pe lista marcatorilor, un detaliu care reflectă varietatea soluțiilor tactice ale echipei.

Decizia a fost luată de un juriu alcătuit din reprezentanți ai presei sportive italiene, care a analizat jocurile desfășurate între etapele 18 și 22 ale sezonului 2025/2026.

„Echipa lui Chivu oferă un fotbal modern, intens!”

Evaluarea antrenorilor s-a bazat pe mai mulți factori, precum organizarea tehnică, rezultatele sportive și nivelul general al prestațiilor echipelor conduse.

„Echipa lui Chivu joacă cu entuziasm, oferind un fotbal modern, intens și dinamic, în care calitățile individuale sunt mereu puse în slujba colectivului. Antrenorul nerazzurrilor conduce echipa cu claritate și determinare, demonstrând o mare perspicacitate tactică și valorificând la maximum toți jucătorii din lot - calități esențiale pentru a face față unui sezon lung, plin de provocări!”, a admis Luigi De Siervo, CEO-ul Lega Calcio Serie A.