O intervenție mai puțin obișnuită, dar cu un final fericit, a avut loc miercuri, 5 august, în municipiul Constanța, unde pompierii din cadrul Detașamentului Port au reușit să salveze opt animale captive sub un mal de pământ: șapte cățeluși și mama acestora.

Salvatorii constănțeni au intervenit în urma unui apel la 112, după ce mai mulți locatari au auzit scâncetele unor cățeluși veniți de sub un mal de pământ.

„Oamenii efectuau lucrări pentru montarea unei conducte, iar în momentul în care au început să acopere șanțul au realizat că sub pământ erau captivi mai mulți pui de cățel. Au oprit imediat lucrările și au solicitat sprijinul pompierilor”, a transmis ISU „Dobrogea” al județului Constanța.

Pompierii au ajuns rapid în zonă și au început operațiunea de căutare și salvare:

„Salvatorii au desfășurat cu răbdare și atenție operațiunea de căutare și salvare, reușind să scoată în siguranță șapte pui de cățel și pe mama acestora”.

Reprezentanții ISU Constanța le-au mulțumit cetățenilor care au dat dovadă de spirit civic și nu au rămas indiferenți la semnalele de alarmă.

„Astăzi, datorită vigilenței lor și intervenției prompte a salvatorilor, opt vieți au fost salvate. Uneori, cele mai frumoase misiuni sunt cele în care salvăm și necuvântătoarele”, au transmis salvatorii după încheierea intervenției”, a încheiat ISU Constanța.

Misiunea de astăzi demonstrează încă o dată cât de importantă este implicarea comunității și atenția acordată fiecărei vieți aflate în pericol, indiferent dacă este vorba despre oameni sau animale.

Amintim că, în urmă cu doi ani, un câine a fost salvat de pompierii tulceni dintr-o groapă adâncă de zece metri.

În urmă cu câțiva ani, alți șapte căţeluşi au fost salvaţi de pompierii călărăşeni dintr-un bazin dezafectat din cartierul rezidenţial Ştirbei Vodă.