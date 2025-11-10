Chivu strălucește în Italia. A urcat-o pe Inter pe primul loc în Serie A

Inter Milano a urcat pe primul loc în Serie A după primele 11 etape. Gruparea milaneză are 24 de puncte, la fel ca și AS Roma, cele două fiind despărțite de golaveraj. Pe locul 3 se află, la egalitate de puncte (22), AC Milan și campioana Napoli.

Etapa a 11-a din Serie A s-a încheiat cu jocul Inter - Lazio 2-0.

Argentinianul Lautaro Martinez a deschis socrul în minutul 3, iar „pariul” antrenorului român, francezul Ange-Yoan Bonny, adus de la Parma, a închis tabela în minutul 62.

Gazdele au mai avut un gol, anulat în minutul 66 pentru henț.

La final, Chivu a comentat: „Mi-a plăcut dorința echipei de a domina jocul”. În timp ce rivalul Sarri a cerut arbitri străini.