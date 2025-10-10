Cum ne ajută egalul miraculos al Ciprului cu Bosnia. Calculele calificării României la Cupa Mondială

După ce a încurcat naționala României, revenind de la 0-2 la 2-2, reprezentativa Ciprului a urmat același scenariu și cu Bosnia și Herțegovina, aseară, în grupa H a preliminariilor CM 2026. Insularii ne-au mai dat ceva speranțe pentru ocuparea locului doi, prima poziție fiind practic acontată de Austria, învingătoare ieri cu 10-0 în fața celor din San Marino.

Cipru a egalat Bosnia în al 6-lea minut de prelungiri, din penalty, astfel că Austria conduce în clasamentul grupei, cu 15 puncte (5 jocuri). O urmează Bosnia, cu 13 puncte (6 meciuri) și România, 7 puncte (5 partide), în condițiile în care mai sunt de jucat San Marino – Cipru, România – Austria (12 octombrie); Cipru – Austria, Bosnia-Herțegovina – România (15 noiembrie); Austria – Bosnia-Herțegovina, România – San Marino (18 noiembrie).

Cum tricolorii încheie calificările cu San Marino, calculele pleacă de la următoarea situație: Bosnia - 13 puncte, România - 10 puncte, criteriile de departajare fiind punctele, apoi golaverajul, numărul mai mare de goluri marcate în toate meciurile grupei și rezultatele directe.

Mai sunt șanse și la prima poziție

Naționala lui Mircea Lucescu poate ocupa locul 1 în grupă la finalul preliminariilor (calificare directă la Cupa Mondială 2026), printr-un scenariu SF: să câștige toate cele trei partide rămase de disputat, iar Austria să piardă cu Cipru și să remizeze cu Bosnia, cu condiția să avem golaveraj mai bun decât principala favorită.

Tot într-un scenariu pentru locul 1, România trebuie să învingă tot până la final, Austria să nu bată Cipru, iar Bosnia să învingă în deplasare naționala lui Ralf Rangnick. De asemenea, avem nevoie de un golaveraj superior.

Luptă la baionetă cu Bosnia, pentru locul 2

Pentru locul 2, cel care duce la baraj, România are mai multe variante de a depăși naționala ex-iugoslavă. Dacă ambele echipe pierd sau remizează cu Austria, atunci România trebuie să învingă Bosnia și să aibă la final golaveraj mai bun ca ea. Sau dacă România bate Austria, iar Bosnia pierde cu ea, ne e suficient egal cu bosniacii și golaveraj mai bun ca ei. Dacă România bate Austria, iar Bosnia remizează cu ea, trebuie să învingem în Bosnia-Herțegovina.

Însă ocuparea poziție secunde nu ne garantează desemnarea drept cap de serie la baraj. Din cele 12 locuri 2, doar primele 8, pe baza clasamentului FIFA din luna noiembrie, vor fi cap de serie. Celelalte patru plus cele 4 naționale venite în baraj prin Liga Națiunilor nu vor fi cap de serie.

În cazul în care România nu termină pe primele două poziții în grupa preliminară CM 2026, tricolorii au asigurat locul la baraj grație parcursului excelent din Liga Națiunilor. Însă șansele de a trece mai departe sunt mici, având în vedere că nu suntem cap de serie și că vom întâlni în semifinale, în deplasare, un loc secund din preliminarii, unde se află Italia sau Turcia.