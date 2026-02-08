Davis Cup: România, retrogradată după ce a fost învinsă de Paraguay. Tricolorii mai au o șansă la baraj, în septembrie

Echipa de tenis a României a fost învinsă de Paraguay cu 3-1 în play-off-ul Grupei Mondiale I a Cupei Davis, într-o întâlnire desfășurată la Club Internacional de Tenis din Asuncion.

Decisiv pentru soarta întâlnirii a fost meciul dintre Daniel Vallejo și Ștefan Paloși, în care tânărul sud-american s-a impus fără emoții, 6-1, 6-2, după o oră și 32 de minute de joc.

Ștefan Paloși, aflat la primul său meci în Cupa Davis, nu a reușit să țină ritmul impus de Vallejo (21 ani, 104 ATP), în timp ce România pornise bine la acest baraj. Vineri, Radu David Țurcanu (19 ani, 677 ATP) adusese optimism pentru tricolori, învingându-l pe Alex Santino Nunez Vera (18 ani, 1.800 ATP) cu 6-1, 3-6, 7-6 (7/2).

Paraguayul a egalat însă în al doilea meci de simplu

Daniel Vallejo a trecut clar de Gabriel Ghețu (18 ani, 714 ATP), 6-1, 6-4. Sâmbătă, duelul de dublu a fost tot în favoarea gazdelor, perechea Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel fiind învinsă de Vallejo și Martin Antonio Vergara del Puerto, scor 6-3, 7-5. Victoria lui Vallejo în meciul decisiv a stabilit scorul final, 3-1 pentru Paraguay.

România i-a aliniat la acest meci pe Ștefan Paloși, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu, Bogdan Pavel și Alexandru Jecan, jucători care au încercat să facă față unui adversar bine cotat și experimentat pe teren propriu.

Tricolorii veneau după un succes cu 3-1 în fața El Salvadorului, în timp ce Paraguay ajunsese la baraj în urma victoriei cu Pakistan, tot cu 3-1. În clasamentul Cupei Davis, România ocupa locul 40, iar Paraguayul poziția 65, confruntarea fiind prima între cele două țări la acest nivel.

Ca urmare a acestui rezultat, România va retrograda în Grupa Mondială II și va participa la un baraj de menținere/promovare în luna septembrie.