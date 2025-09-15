Cupa Davis: România a bătut El Salvador cu doi puști folosiți în proba de simplu. Naționala face schimbul de generații

În primul tur al Grupei Mondiale II a Cupei Davis, România a învins, la finalul săptămânii trecute, El Salvador. Radu David Țurcanu (19 ani, 664 ATP) a adus punctul victoriei, după succesul cu 7-6 (5), 6-3 în fața lui Cesar Cruz (19 ani, 1.408 ATP). Tricolorii au făcut 3-1 la general.

Gabriel Ghețu (17 ani, 761 ATP la simplu) adusese al doilea punct al României în întâlnirea cu El Salvador, după ce îl învinsese pe Cesar Cruz cu 6-1, 2-6, 6-2, duminică, la Santa Tecla.

Meciul dintre Gabriel Ghețu, debutant în Cupa Davis, Cruz fusese întrerupt sâmbătă la scorul de 5-2 în setul decisiv. Românul s-a impus după două ore şi 23 de minute de joc efectiv. Ghețu a încheiat în zorii acestei zile seria jocurilor, 6-4, 3-0 cu Juan Fuentes Vasquez (19 ani, 2011 ATP) și a dus scorul general la 4-1.

În primul meci de simplu, debutantul Radu David Țurcanu l-a învins pe Marcelo Arevalo cu 6-7 (3/7), 6-3, 6-2.

Singurul eșec a venit la dublu

Duminică a avut loc şi meciul de dublu, Marcelo Arevalo/Cesar Cruz - Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel. Gazdele s-au impus cu 6-4, 6-4.

Jecan (37 ani) este debutant în echipa României şi ocupă locul 153 la dublu, în timp ce Bogdan Pavel (26 ani), care a mai fost convocat de trei ori la echipa de Cupa Davis, se află pe locul 188 la dublu.

Căpitanul nejucător al echipei României, Adrian Marcu, a contat doar pe cei patru jucători în El Salvador.

România a fost învinsă de Bulgaria cu 3-1, pe 31 ianuarie-1 februarie, la Craiova, în play-off-ul Grupei Mondiale I a competiției. În play-off-ul Grupei Mondiale II, El Salvador a trecut de Republica Moldova, cu 3-2, pe teren propriu, la Santa Tecla.

România nu a întâlnit până acum El Salvador.