Video Momente bizare pe terenul de tenis: un jucător și-a pierdut complet echilibrul după serviciu

Crampe sau pur și simplu o tehnică deficitară? Sunt întrebările care au apărut după vizionarea unui meci de tenis desfășurat la turneul UTR din Gold Coast, Australia.

Aflat în orașul său natal, jucătorul Tomislav Edward Papac a prezentat probleme mari de echilibru în partida jucată împotriva compatriotului Sam Ryan Ziegann.

Papac a căzut de mai multe ori la pământ, după ce a lovit mingea la serviciu. El a reușit totuși să ducă jocul la final. A pierdut cu un dublu 6-3.

Comportamentul său rămâne unul dintre cele mai bizare văzute vreodată pe un teren de tenis.