România la Cupa Davis: tricolorii sunt la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele meciuri de simplu

Echipa masculină de tenis a României se află la egalitate cu Paraguay, scor 1-1, după disputarea primelor două partide de simplu din duelul de la Asuncion, contând pentru play-off-ul Grupei Mondiale I la Cupa Davis.

Radu David Ţurcanu a adus primul punct pentru tricolori, impunându-se într-un meci intens şi echilibrat în faţa lui Alex Santino Núñez Vera, scor 6-1, 3-6, 7-6.

În al doilea meci, Gabriel Gheţu a fost învins de principalul jucător al gazdelor, Daniel Vallejo, scor 6-1, 6-4, conform news.ro.

Sâmbătă au loc meciurile:

Daniel Vallejo/Martin Antonio Vergara del Puerto - Mircea-Alexandru Jecan/Bogdan Pavel;

Daniel Vallejo - Radu David Ţurcanu;

Alex Santino Núñez Vera - Gabriel Gheţu.