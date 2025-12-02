David Popovici și Simona Radiș strălucesc în Balcani: nominalizări printre elitele sportului 2025

David Popovici și canotoarele Magdalena Rusu și Simona Radiș se numără printre românii nominalizați în ancheta „Cei mai buni 10 sportivi din Balcani în 2025”, realizată de agenția bulgară BTA, ajunsă la ediția cu numărul 52.

Înotătorul român a strălucit la Mondialele de la Singapore, cucerind două titluri mondiale la 100 m liber și 200 m liber. În aceeași perioadă, Rusu și Radiș au obținut aurul mondial și european la dublu rame feminin, precum și primul titlu mondial la proba de 8+1 mixt.

Lista performanțelor românești în 2025

Lista performanțelor românești în 2025 continuă cu halterofila Mihaela Cambei, vicecampioană olimpică la Paris 2024, care a cucerit o medalie de aur și două de argint la Mondiale (cat. 53 kg), trei titluri europene la categoria 49 kg și trei de aur la Europenele Under-23 (cat. 53 kg).

Gimnasta Ana Bărbosu a completat palmaresul cu bronzul de la sol de la JO 2025, titlul european la sol, argint la bârnă și bronz la individual compus și paralele.

De pe lista BTA nu lipsește luptătoarea Andreea Ana, medaliată cu bronz la Mondiale (cat. 55 kg) și vicecampioană europeană (cat. 53 kg). Atletismul românesc este reprezentat de Andrei Rareș Toader, campion european în sală la aruncarea greutății.

Tirul sportiv se remarcă prin Laura Ilie, campioană europeană la individual și bronz cu echipa la pușcă aer comprimat 10 m, și Peter Sidi, campion european și vicecampion mondial la pușcă trei poziții 300 m.

Tenisul este reprezentat de Sorana Cîrstea, pentru titlul WTA câștigat la Cleveland, iar arcașul Ciprian Baican a cucerit aurul european individual la arc barebow și bronz cu echipa.