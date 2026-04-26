David Popovici, în extaz după ce a câștigat patru medalii de aur în patru zile: „Se simte în aer. Aproape că îmi dau lacrimile, la asta visam!”

David Popovici a făcut furori la Campionatele Naționale de la Otopeni. Tânărul înotător a cucerit, sâmbătă seară, cea de-a patra medalie de aur, reușind să se impună în finală la proba de 100 metri liber. Cronometrul s-a oprit după 47,52 de secunde, David fiind cel mai rapid înotător din Europa în acest sezon.

Acesta nu a reușit touși, să doboare recordul lui Chris Guiliano, atins în luna martie, un timp de 47,38, atins într-o etapă din Swin Pro Series, desfășurată la Westmont. Chiar și așa, acesta nu a fost obiectivul lui Popovici.

Românul a obținut, în total, patru medalii de aur în cadrul a patru probe, în această săptămână. La finalul competiției, David a vorbit despre cele patru zile de concurs, dificultățile cu care s-a confruntat, dar și care este rolul fanilor din tribune.

„Se simte în aer. Aproape îmi dau lacrimile!”

Înotătorul a recunoscut că se emoționează de fiecare dată când își aude suporterii scandând în tribune. Popovici a recunoscut că nu se uită în stânga și în dreapta, principalul său obiectiv fiind îmbunătățirea propriilor rezultate și prestații.

„Sunt foarte mulțumit de timp. E al doilea sau al treilea cel mai bun timp din lume, în sezonul acesta. Sunt mulțumit, o cursă bună. Sunt rupt de oboseală după cursă!

Mă bucură enorm că oamenii vin să urmărească înotul, își aduc copiii la bazin și susțin sportul. Asta contează enorm pentru mine.

Se simte în aer. Aproape că îmi dau lacrimile când aud copiii strigându-mi numele. Când eram mic, la asta visam: să fiu un exemplu pozitiv. Mi-ar plăcea să mă apropii de cei mai buni timpi ai mei sau chiar să-i depășesc. La final, totul se rezumă la a mă depăși pe mine cel de ieri!”, a declarat David Popovici, în cadrul conferinței de presă de la finalul competiției.

Evoluție excelentă la Campionatele Naționale desfășurate la Otopeni

David Popovici a reușit să cucerească patru medalii de aur. Competiția a început pentru el cu o victorie în proba de 50 m liber, iar ulterior a dominat și cursa de 200 m liber, unde a obținut un timp bun pentru această etapă a sezonului.

În a treia zi, nu a participat la probe individuale, însă a intrat în bazin pentru ștafeta masculină de 4x100 m liber, reprezentând echipa Dinamo. A înotat pe ultimul schimb, după Denis Laurean Popescu, Bruno Santos Dutra și Alessandro Petrișor Vlad. Chiar dacă echipa avea deja victoria aproape sigură, Popovici a impresionat din nou, terminând porțiunea sa în 46,97 secunde, un rezultat remarcabil.

Echipa Dinamo a încheiat cursa pe primul loc, cu timpul de 3:18,19, stabilind un nou record național și având un avans de aproape 8 secunde față de CSM Constanța. Podiumul a fost completat de CS Universitatea Cluj. CS Dinamo a obţinut sâmbătă încă trei titluri, prin Daria Asaftei (100 m bras), Irina Ana Preda (100 m liber) şi Denis Laurean Popescu (50 m spate).