Gest de campion: David Popovici îl aplaudă pe Cristi Chivu, după succesul obținut în Serie A: „În primul rând, felicitări lui!”

Inter Milano, cu antrenorul român, Cristi Chivu, pe banca tehnică, a reușit să obțină titlul în serie A, cu trei etape înainte de finalizarea stagiunii curente.

Milanezii au făcut loc în vitrină pentru cel de-al 21-lea trofeu, la scurt timp după ultima victorie înregistrată în fața celor de la Parma, 2-0. Inter Milano are, acum, un avans de 12 puncte față de Napoli.

„Felicitări pentru Cristi Chivu!”

Campionul olimpic la natație, David Popovici, nu a ezitat să îi transmită felicitările sale tehnicianului român. Mai mult, tânărul în vârstă de 21 de ani a vorbit despre expriențele sale din străinătate, ca român peste hotare.

„Felicitări, în primul rând, pentru Cristi Chivu. În al doilea rând, de fiecare dată când merg în altă ţară şi poate mă întreabă cineva «De unde eşti?» şi spun «Din România», poate aud un mic oftat, acolo, dar ceva invizibil.

Eu mă bucur de fiecare dată când urc pe podium şi, alături de mine, urcă şi drapelul şi, implicit, toţi oamenii care se identifică cu acest sport, cu ţara noastră. O fac pentru mine, dar, în acelaşi timp, când câştigăm, câştigăm împreună. Numai că e important să şi pierdem împreună. Acolo se pierde un pic legătura!”, a declarat David Popovici, conform as.ro.

Sezoanele în care Inter a fost campioana Italiei: 1909/10, 1919/20, 1929/30, 1937/38, 1939/40, 1952/53, 1953/54, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1970/71, 1979/80, 1988/89, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10, 2020/21, 2023/24 și 2025/26.