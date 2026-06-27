Video David Popovici cucerește aurul la Roma și spulberă recordul probei de 100 m liber

Înotătorul român David Popovici a obținut sâmbătă seară o nouă victorie importantă la Roma, unde a câștigat medalia de aur în proba de 100 de metri liber în cadrul prestigiosului Trofeu Internațional Settecolli.

Performanța sa a fost dublată de stabilirea unui nou record al competiției, potrivit News.ro.

Popovici a intrat în finală de pe culoarul patru, după ce în sesiunea de dimineață reușise cel mai bun timp al calificărilor.

În cursa decisivă, sportivul român s‑a instalat rapid în frunte și a încheiat primul, cu timpul de 47,26 secunde, nou record al întrecerii.



Pe locul al doilea s‑a clasat brazilianul Guilherme Santos Caribe, cu 47,88 secunde, iar poziția a treia i‑a revenit maghiarului Kristof Milak, cronometrat în 47,89 secunde.

Participarea lui David Popovici la Trofeul Settecolli se va încheia duminică, 28 iunie, când sportivul român va lua startul în proba de 200 de metri liber.