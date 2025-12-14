Ce înseamnă Crăciunul pentru modestul David Popovici. Modul în care își va petrece sărbătorile i-a șocat pe toți. „E momentul în care nu mai sunt sportivul acela”

David Popovici, campionul României și una dintre marile vedete ale înotului mondial, a vorbit despre modul în care va petrece perioada sărbătorilor de iarnă și despre felul în care se pregătește mental și fizic pentru un nou sezon plin de obiective ambițioase.

La doar 21 de ani, luna decembrie reprezintă pentru acesta o pauză binevenită de la competiții și apariții publice, un moment în care David Popovici face un pas în spate pentru a se bucura de viața personală.

„Perioada asta este una de resetare. Mă pregătesc să mă refac, fizic și mental, dar și să planific sezonul următor. În decembrie nu trag tare, dar lucrez la detalii, la echilibru, mă voi antrena desigur, dar voi aloca timp și familiei și celor dragi.

Fac lucruri simple: citesc, ascult muzică, mă plimb cu bicicleta sau cu mașina, petrec timp cu ai mei și cu iubita, râd cu prietenii sau stau la povești cu bunica. În simplitate asta mă regăsesc și mă reîncarc cel mai bine!”, a spus David Popovici, conform iamsport.ro.

„Asta îmi dă liniște. Am nevoie de timpul ăsta!”

Înotătorul a mărturisit că finalul de an este dedicat aproape în totalitate relaxării și timpului petrecut alături de cei dragi sau cercul apropiat de prieteni. Această reconectare îl ajută să își încarce bateriile, astfel încât să revină la antrenamente cu energie proaspătă și motivație maximă pentru provocările importante care îl așteaptă în sezonul următor.

„Petrec sărbătorile cu familia, acasă. Asta îmi dă liniște. E momentul în care nu mai sunt sportivul care se trezește la 5:30, ci doar David. Am nevoie de timpul ăsta pentru a mă reîncărca.

Părinților le mulțumesc pentru încredere și iubire necondiționată. Mi-au oferit libertatea de a greși, de a explora, de a decide. Nu m-au controlat, ci m-au ghidat. Și asta mi-a dat curajul să fiu eu însumi!”, a mai adăugat campionul român.

Premii internaționale obținute de David Popovici la seniori

Jocurile Olimpice: aur la 200 m liber, bronz la 100 m liber (ambele la Paris);

Campionatele Mondiale: aur la 100 m liber și aur la 200 metri liber (ambele la Budapesta 2022); aur la 100 m liber și aur la 200 m liber (ambele la Singapore 2025);

Campionatele Europene: aur la 100 m liber și aur la 200 m liber (ambele la Roma 2022); aur la 100 m liber și aur la 200 m liber (ambele la Belgrad 2024).