Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
Un fan accidentat a venit să-l vadă pe David Popovici: reacția campionului a emoționat pe toată lumea

La deschiderea Caravanei BeActive 2026, David Popovici a petrecut timp alături de sute de copii din medii vulnerabile, într-un eveniment organizat la DGASPC Sector 2. Printre invitați s-au aflat și Constantin Bogdan Matei și Rareș Hopincă.

David Popovici alături de fani Foto/Facebook @rareshopinca

Înotătorul român a atras imediat atenția celor mici, iar unul dintre cele mai emoționante momente a venit când un copil cu mâna în ghips i-a mărturisit că îl admiră foarte mult. După ce a aflat că accidentarea a venit în urma unui meci de fotbal, Popovici i-a oferit un autograf pe ghips și a acceptat să facă o fotografie cu el.

La final, zeci de copii s-au strâns în jurul campionului pentru poze și autografe, atmosfera fiind una plină de entuziasm.

După câteva discuții cu participanții, David Popovici a făcut împreună cu cei mici exercițiile de încălzire pe care le folosește înaintea curselor de înot. Copiii au încercat să îi imite mișcările, iar sportivul i-a încurajat să facă mișcare și să se apropie de sport.

„O să fac asta toată viața!”

La finalul evenimentului, campionul român a povestit că, în copilărie, și-ar fi dorit autografe de la Michael Phelps și Robert Glință. Tot atunci, Popovici a vorbit și despre responsabilitatea pe care o simte ca model pentru copii și tineri încă de la o vârstă fragedă.

„Mă simt foarte onorat și mă consider privilegiat să pot să vorbesc despre asta. Sunt onorat că de fiecare dată când merg pe stradă sau sunt la volan și mă recunoaște cineva mă recunoaște prin prisma sportului și prin mesajele pe care le transmit. Mă bucur că pot să o fac și o să fac asta toată viața. Cum am spus, datorez foarte multe sportului!, a spus David Popovici.

