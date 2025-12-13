search
Județele aflate sub alerte de vreme rea. Ceață densă, cu vizibilitate extrem de redusă în mai multe zone din țară

0
0
Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben de ceață pentru mai multe județe din țară, unde vizibilitatea poate scădea local sub 200 de metri și izolat chiar sub 50 de metri. Meteorologii avertizează că ceața densă poate favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.

Ceață densă FOTO: Arhivă, Adevărul
Ceață densă FOTO: Arhivă, Adevărul

Potrivit ANM, județele vizate sunt: Brașov, Sibiu, Ialomița, Teleorman, Dâmbovița, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea și Cluj. 

Meteorologii transmis că cele mai afectate sunt județele Ialomița și Teleorman, unde Codul galben de ceață vizează întregul teritoriu. Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului”, a transmis ANM.

Meteorologii mai transmit că, în vestul și nord-vestul țării, „nebulozitatea stratiformă va fi persistentă, în timp ce în restul teritoriului înnorările vor fi temporare”.

Spre sfârșitul zilei, în nordul extrem al țării sunt posibile ploi slabe, iar în nordul Carpaților Orientali, precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe litoral și în deltă pe parcursul zilei, precum și în zona montană înaltă și în nordul Moldovei pe timpul nopții.

Valorile termice diurne vor fi în general peste normele perioadei, între 4 și 10 grade, iar temperaturile minime vor coborî până între -6 și 4 grade. Dimineața și noaptea, local în vestul și sud-vestul țării, dar și izolat în restul teritoriului, va fi ceață, posibil asociată cu burniță.

Cum se circulă în țară

Centrul INFOTRAFIC al Inspectoratului General al Poliției Române informează că, la ora 06:40, circulația rutieră se desfășoară pe majoritatea drumurilor naționale și autostrăzilor pe carosabil umed, fără precipitații, dar cu vizibilitate redusă, sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri.

Pe principalele artere – A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov și A0 (Centura București) – traficul se desfășoară în condiții similare, vizibilitatea fiind uneori sub 100 de metri.

„Conducătorii auto sunt sfătuiți să reducă viteza, să mărească distanța de siguranță, să utilizeze corespunzător sistemele de iluminare și să evite frânările sau manevrele bruște. Pietonii sunt atenționați să nu circule pe partea carosabilă pe timp de noapte, în condiții de vizibilitate redusă”, a transmis Poliția Română.

