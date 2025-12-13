O femeie de 48 de ani din R. Moldova a născut al 14-lea copil: „O să ne bucurăm ca şi de primii”. Are deja 5 nepoți

O femeie de 48 de ani din Republica Moldova a adus pe lume al 14-lea copil, o fetiță perfect sănătoasă, la Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi” din Chișinău. Bebelușul cântărește 3.800 de grame și este perfect sănătos.

„Am emoţii înalte pentru că e copilaşul meu, e primul sau e al 14-lea, e drăguţ. Dacă Dumnezeu mi-a dat, înseamnă că o să îl putem aduce pe lume, o să îl putem creşte. O să ne bucurăm ca şi de primii”, a declarat Lilia Balan într-un interviu pentru tvrmoldova.md.

Fetița a fost botezată Nelly. Femeia a povestit că nu și-a planificat niciodată să aibă o familie atât de numeroasă.

Primul copil l-a născut la 21 de ani, iar astăzi are 10 fete și 4 băieți. Cel mai mare are 26 de ani, iar cel mai mic, înainte de venirea Nelly, avea doar trei ani. Șapte dintre copii sunt deja la casele lor sau urmează studii. Familia are și cinci nepoți.

Femeia a spus că soţul este cel mai fericit când casa se umple de zâmbetele copiilor.

„Când vine acasă de la lucru până nu îi pupă pe toţi nu se lasă. Mătuşile şi cu nepoţeii fac o alergătură prin casă. Pregătim cu fetele mai mari, aşezăm masa, pe urmă ne aşezăm, se primeşte cam ca la grădiniţă”, a povestit mama, pentru publicația citată.

„Îmi făceam griji foarte mult ca să nască mama cu bine, ca să fie sănătoasă şi ea şi copilul şi chiar ne rugam pentru asta toţi cu familia. Sunt foarte fericită că am atâţia fraţi şi surori şi viaţa e interesantă, multe amintiri. Îmi doresc şi mie să am aşa o familie şi ala copii”, a spus Ana, una dintre fiicele mai mari.

Nașterea a fost realizată prin operație cezariană de o echipă complexă de 10 specialiști.

„Pacienta are o vârstă la care deja în care foarte multe femei intră în menopauză şi sarcina a decurs fără particularităţi”, a explicat medicul ginecolog Andrei Leașev.

Neonatologul Lilia Savtiuc a confirmat că fetița este sănătoasă.

„Am examinat copilaşul, este absolut sănătos, nu necesită nici o intervenţie medicală. Nu avem nevoie de analize sau investigaţii suplimentare”, a spus medicul neonatolog.