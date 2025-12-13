Olăroiu respiră greu, dar merge mai departe în Cupa Arabă! Emiratele Arabe Unite, în semifinale după un meci de infarct decis la penalty-uri

Naționala Emiratelor Arabe Unite și-a asigurat prezența în semifinalele Cupei Arabe după un meci extrem de tensionat împotriva Algeriei, decis abia la loviturile de departajare.

Echipa pregătită de Cosmin Olăroiu a reușit să se impună cu 7-6 la penalty-uri, după ce timpul regulamentar și prelungirile s-au încheiat la egalitate, 1-1. Partida a început cu o primă repriză lipsită de faze cu adevărat periculoase, însă Algeria a deschis scorul imediat după pauză, prin golul lui Boulbina din minutul 46.

Replica gazdelor nu a întârziat. După aproximativ 20 de minute, Bruno a restabilit egalitatea, trimițând meciul în prelungiri și, ulterior, în penalty-uri.

În semifinale, Emiratele Arabe Unite se vor confrunta cu Maroc, principala favorită a turneului și semifinalistă la ultima ediție a Cupei Mondiale, un adversar redutabil pentru echipa lui Olăroiu. Cealaltă semifinală îi va pune față în față pe Iordania și Arabia Saudită.

🚨L’ALGÉRIE EST ÉLIMINÉE EN 1/4 DE FINALE DE LA COUPE ARABE FACE AU UAE ! ❌🤔Qu’en avez-vous pensé ? pic.twitter.com/IQy7xZ7BYD — Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) December 12, 2025

Parcursul echipei din faza grupelor a fost unul echilibrat

În Grupa C, Emiratele Arabe Unite au încheiat pe locul secund, după Iordania, și înaintea Egiptului și Kuweitului, obținând astfel calificarea în fazele eliminatorii.

Pentru Cosmin Olăroiu, în vârstă de 56 de ani, obiectivul este clar: cucerirea trofeului. Federația i-a stabilit acest țel, ca o revanșă după dezamăgirea din preliminariile Cupei Mondiale, unde echipa sa a fost eliminată la baraj de Irak.