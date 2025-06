Dan Alexa recunoaște că primul impuls a fost s-o altoiască pe Anamaria Prodan. De la ce a pornit celebra ceartă de acum șase ani

Au trecut șase ani de la scandalul pe care antrenorul Dan Alexa (45 de ani) l-a avut cu impresara lui de atunci, Anamarian Pronda (52 de ani), conflict soldat cu o palmă aplicată peste față tehnicianului.

În vara anului 2019, la prima partidă disputată de Astra Giurgiu sub comanda lui Alexa, joc terminat 2-2 acasă cu FC Botoșani, o cameră a postului PRO TV a surprins-o pe Anamaria Prodan, pe atunci măritată cu Laurențiu Reghecampf (49 de ani), lovindu-l pe Alexa, o scenă care a alimentat zvonurile despre o presupusă idilă între cei doi.

„Nu are pumnul greu”

Dan Alexa și-a spus versiunea în dialogul cu jurnalista Denise Rifai, la emisiunea „40 de întrebări”, de la postul Kanal D.

„Nu mă așteptam. Sincer, nu mă așteptam la lucrul ăsta! Mi se pare un subiect, așa, de copii. Dar nu are pumnul greu, până la urmă e o femeie. M-a surprins, am avut un moment în care am vrut să răspund. Mult timp am regretat că nu am răspuns, dar acum mă felicit. Cred că reacția mea a fost foarte bună. Mi s-ar părea absurd să încep să bat o femeie”, a afirmat cel care a avut două porecle ca fotbalist: „Chirurgul” și „Tâmpițelul”.

„M-am certat foarte rău la telefon cu ea”

„Ana a avut așa, tot timpul, o obsesie față de mine. Cumva să fac lucrurile perfect. A avut obsesia să fac lucrurile perfect, să merg pe o nișă, să reușesc în toate domeniile. Cred că am fost obsesia ei în momentul ăla. Cred cu tărie. Acum... Sexual, că toată lumea mă întreabă, nu am avut absolut nimic cu ea. Obsesia ei a făcut-o de foarte multe ori să depășească niște limite. Obsesia ei a fost față de mine ca antrenor, avea încredere în potențialul meu de antrenor. A fost o ceartă. M-am certat foarte rău la telefon cu ea. Eram sus, în biroul lui Coman. Încerca tot timpul să mă controleze cumva. Au fost niște înjurături și, când am coborât, ea a dat direct. Asta a fost tot!”, a afirmat acesta.