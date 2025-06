Cum a aflat Dan Alexa că este înșelat de soția sa. „Filaj de trei nopți și patru zile”

Dan Alexa, antrenorul celor de la CS Tunari a anunțat zilele trecute că divorțează de Andrada, cu care s-a căsătorit în urmă cu cinci ani. Fostul internațional a dezvăluit că a aflat că soția sa i-ar fi fost infidelă, astfel că a decis să pună capăt relației.

Antrenorul susține că bănuia că Andrada îl înșală cu omul de afaceri Alex Bodi, așa că a a făcut pe detectivul și și-a filmat consoarta când ieșea din casa acestuia, clipul apărând în spațiul media. ”Când m-am întors din Asia (n.r. a participat la reality-showul Asia Express)... Bine, bănuiam. Era schimbat comportamentul.

De când am început, am aflat în 3 nopți și 4 zile. Eu am filmat ce a apărut (n.r. în presă). Nu e confortabil, dar asta e viața. A fost greu, dar acum sunt chiar liniștit. Îmi pare rău de fiul meu, dar asta e altă poveste. Mi-a luat nevasta. E greu să mai emit o discuție cu el. Dar nu cred că așa trebuie pusă problema. Bodi nu mi-e prieten, sigur nu-mi va fi vreodată”, a declarat Dan Alexa, la Kanal D.

În aceeași emisiune, fostul fotbalist a fost întrebat dacă a fost infidel, cu referire la presupusa relație pe care a avut-o cu Anamaria Prodan, care, în 2019, i-a aplicat o palmă în urma unei discuții. Dan Alexa a răspuns că a avut doar o relație profesională cu fosta lui impresară.

Avocatul lui Dan Alexa a confirmat acțiunea de divorț

Cu câteva în urmă, avocatul Virgil Boglea oferise câteva precizări într-o intervenție la Antena Stars: „Clientul meu, Dan Alexa, a promovat această acțiune de divorț pentru desfacerea căsătoriei de soția sa pentru motivul imposibilității continuării raporturilor matrimoniale pe viitor. Este o procedură judecătorească având ca temei imposibilitatea continuării raporturilor matrimoniale din cauza unor împrejurări și fapte pe care ne rezervăm dreptul să le păstrăm confidențiale momentan, dar cu siguranță le veți afla pe viitor și cu siguranță le veți dezbate foarte mult”.