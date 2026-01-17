Video Dacia scrie istorie la Dakar: victorie în cel mai dur raliu din lume

Dacia scrie istorie la Dakar 2026: echipajul Nasser Al-Attiyah-Fabian Lurquin a câștigat Raliul Dakar, aducând pentru prima dată victoria în deșertul Arabiei Saudite producătorului român, la doar a doua participare oficială.

Mașinile Dacia s-au remarcat pe tot parcursul raliului.

Alte echipaje Sandriders au obținut rezultate solide: Sébastien Loeb și Edouard Boulanger au terminat pe locul 4, iar Lucas Moraes cu Dennis Zenz și Cristina Gutiérrez cu Pablo Moreno s-au clasat pe locurile 7, respectiv 11, potrivit GOLAZO.ro.

Potrivit sursei citate, pentru șoferul qatarez Nasser Al-Attiyah, această victorie reprezintă a șasea din cariera sa la Dakar, după succesele din 2011 (Volkswagen Touareg), 2015 (MINI All4 Racing) și 2019, 2022 și 2023 (Toyota Hilux).

Pilotul qatarez este considerat una dintre legendele raliului, datorită vitezei, constanței și strategiei sale impecabile.

Dacia a debutat oficial la Dakar în 2025, când echipajul Al-Attiyah/Boulanger s-a clasat pe locul 4, la doar 24 de minute de primul loc.

În aceeași ediție, Cristina Gutiérrez și Pablo Moreno au terminat pe locul 40, iar Sébastien Loeb a fost nevoit să abandoneze după un accident în etapa a treia.

Victoria din 2026 confirmă calitatea și fiabilitatea modelelor Dacia în condiții extreme și demonstrează că producătorul român poate concura cu succes cu cei mai buni constructori internaționali.