Decizie de ultim moment. Mircea Lucescu NU va merge la Washington pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale

Pe 5 decembrie, la Washington, urmează să fie stabilite grupele viitoarei Cupe Mondiale, însă Mircea Lucescu nu va participa la festivitatea organizată de FIFA.

Deși România se află pe lista reprezentativelor invitate, alături de celelalte formații aflate în baraj, selecționerul a anunțat deja Federația Română de Fotbal că nu va face deplasarea.

"Il Luce" a fost prezent recent la sediul FIFA din Elveția pentru procedurile legate de baraj, însă călătoria până în Statele Unite este mult prea solicitantă pentru el.

Potrivit Golazo, antrenorul de 80 de ani a explicat că drumul de aproximativ 12 ore, de la Istanbul la Washington, este dificil de suportat din cauza intervențiilor chirurgicale suferite la ambele șolduri: „Ar fi un efort ieșit din comun să ajung în SUA!”.

În lipsa selecționerului, România va fi reprezentată la tragerea la sorți de o delegație formată din președintele FRF, Răzvan Burleanu, secretarul general Radu Vișan, team-managerul Cătălin Gheorghiu și ofițerul de presă Cătălin Popescu.

România, în urna a patra dacă se califică la Cupa Mondială

Urna 1: Canada, Mexic, Statele Unite, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania;

Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia;

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Cote d'Ivoire, Uzbekistan, Qatar, Africa de Sud;

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curacao, Haiti, Noua Zeelandă, câştigătoarele turneelor play-off europene A, B, C şi D, câştigătoarele turneului play-off al FIFA 1 şi 2.