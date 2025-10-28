Cutremur la Celtic! Antrenorul și-a dat demisia, după ce echipa s-a prăbușit la 8 puncte de liderul-surpriză

Brendan Rodgers a anunțat, în cursul zilei de luni, că părăsește funcția de antrenor al echipei Celtic Glasgow, după un al doilea mandat plin de suișuri și coborâșuri în Scoția.

Clubul a anunțat că fostul tehnician Martin O’Neill și fosta glorie a naționalei Scoției, Shaun Maloney, vor prelua temporar conducerea tehnică a echipei, în așteptarea unui nou nume pentru banca “alb-verzilor”.

Decizia lui Rodgers vine după eșecul dureros suferit duminică în fața rivalei Hearts, scor 1-3, în urma căruia Celtic s-a distanțat la opt puncte de liderul surpriză al clasamentului. Acesta a fost ultimul episod dintr-o serie de rezultate sub așteptări care au pus presiune pe tehnicianul nord-irlandez.

"Celtic Football Club poate confirma că antrenorul Brendan Rodgers şi-a prezentat astăzi demisia. Aceasta a fost acceptată de club, iar Brendan îşi va părăsi funcţia cu efect imediat", se precizează într-un comunicat dat publicităţii de Celtic, care i-a mulţumit totodată tehnicianului nord-irlandez pentru ”contribuţia” sa "în timpul celor două perioade foarte reuşite petrecut la club".

"Procesul de numire a unui nou antrenor permanent este în curs de desfăşurare, iar clubul îi ţine la curent pe suporteri cât mai curând posibil. Suntem încântaţi că, în această perioadă intermediară, fostul antrenor al lui Celtic, Martin O'Neill, şi fostul jucător al lui Celtic, Shaun Maloney, au fost de acord să se ocupe de problemele primei echipe a lui Celtic. Detalii suplimentare vor fi confirmate în curând", au mai scris scoțienii.

Brendan Rodgers, de la glorie la demisie

Brendan Rodgers a revenit la Celtic Glasgow în iunie 2023, pentru al doilea mandat, după ce l-a înlocuit pe Ange Postecoglou. Nord-irlandezul, cunoscut pentru experiența sa la Swansea, Liverpool și Leicester City, a preluat “alb-verzii” cu așteptări uriașe, datorită performanțelor sale din primul mandat, între mai 2016 și februarie 2019.

În primul său mandat, Rodgers a scris istorie la Celtic, cucerind trei triple consecutive campionat-cupă și impunând supremația echipei în Scoția. Revenirea sa a adus din nou succese: titlurile naționale în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025, alături de Cupa Scoției și Cupa Ligii Scoțiene.

Îns, în actualul sezon lucrurile au stat diferit. Celtic a dezamăgit în preliminariile Ligii Campionilor, fiind eliminată surprinzător de modesta echipă kazahă FC Kairat Almaty. Rezultatele slabe din campionat și înfrângerea dureroasă cu Hearts au accelerat decizia lui Rodgers de a-și încheia al doilea mandat la club.